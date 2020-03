Come finirà la Coppa Italia 2019/2020?

Slittate le semifinale di Coppa Italia, che adesso rappresentano un rebus. Tre opzioni in vista, anche una Final Four, per concludere la competizione.

La Coppa , dopo il forzato rinvio delle due semifinali di ritorno, è diventata un vero e proprio rebus. Come d'altronde anche il finale del nostro campionato di : 'colpa' delle misure restrittive dovute al Coronavirus.

Allo stato attuale delle cose ci sono da recuperare le partite di ritorno valide per le semifinali, ovvero - e - . Al vaglio dell'organizzazione ci sono attualmente tre possibili ipotesi per giocare le due semifinali e la finalissima.

Questi tre scenari, ricordiamo, saranno presi in considerazione solo se le squadre coinvolte in ed impegnate nelle competizioni europee dovessero continuare il loro cammino fino alla fine. Se dovessero uscire, invece, non ci sarebbe di fatto nessun problema per lo svolgimento della Coppa.

Altre squadre

SEMIFINALI A MAGGIO, FINALE 1 GIUGNO

La prima ipotesi, nonché la più regolare e la più probabile, prevede la disputa delle semifinali giorno 20 maggio, ovvero data che prevede ad oggi la finalissima, che in questo caso slitterebbe all'1 giugno.

In questo caso però bisognerebbe avere una deroga dalle Nazionali per trattere i giocatori qualche giorno in più, questione di un paio di giorni, con i club. Ricordiamo che in estate ci saranno gli Europei. Questa ipotesi è riportata da 'La Repubblica'.

SEMIFINALI A MAGGIO, FINALE AD AGOSTO

La seconda opzione, per nulla improbabile visto l'intasamento del calendario, prevede anche in questo caso la disputa delle semifinali a maggio, probabilmente sempre giorno 20. Ma la finale sarebbe poi spostata in piena estate, ovvero ad agosto.

In questo modo non si dovrebbe ottenere nessuna deroga e la finale di Coppa Italia potrebbe riempire un momento 'smorto' della stagione, quando in programma nel calendario ci sono solo amichevoli. Questa possibilità è riportata dalla 'Gazzetta dello Sport'

FINAL FOUR A FINE STAGIONE

Infine, ipotesi che avrebbe del clamoroso, si starebbe pensando anche ad un cambio drastico della formula della Coppa Italia. Come riportato dal 'Corriere della Sera', le quattro squadre rimanenti potrebbero dare vita ad una Final Four a fine stagione, quindi tra gli ultimi giorni di maggio e l'inizio di giugno.

Il tutto avverrebbe in un'unica città, nel giro di qualche giorno, per fare in modo di 'risolvere' la questione Coppa Italia in modo rapido. Ovviamente si terrebbe conto del risultato delle due gare d'andata.