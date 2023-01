Juventus penalizzata: come cambia la classifica di Serie A

Stangata contro la Juve nel processo plusvalenze: bianconeri penalizzati di 15 punti nel campionato in corso. Ecco come cambia la classifica di A.

La riapertura del procedimento sportivo riguardante il caso plusvalenze ha portato ad una vera e propria stangata nei confronti della Juventus, penalizzata di ben 15 punti in classifica, dopo la precedente e iniziale richiesta di 9.

Un colpo durissimo per la classifica dei bianconeri che ora vedono inevitabilmente compromesso il proprio cammino in campionato dove, prima della sentenza odierna, occupavano il terzo posto in classifica a -1 dal Milan secondo e a -10 dalla capolista Napoli.

La sanzione comminata nei confronti del club torinese finisce inevitabilmente per ridisegnare i connotati dell'intera classifica di Serie A, stravolta da un autentico scossone.

COME CAMBIA LA CLASSIFICA DI SERIE A

A fronte della forte penalizzazione comminata, la Juve precipita dal terzo al decimo posto in classifica, passando dai 37 punti conquistati ad oggi sul campo a 22. E così, alle spalle di Napoli e Milan, è l'Inter a passare dal quarto al terzo posto a quota 37 punti. La penalizzazione contro la Juve finisce per infiammare la lotta per il quarto posto con tre squadre appaiate a quota 34: Lazio, Atalanta e Roma. Al settimo posto sale l'Udinese (25), seguita da Torino e Fiorentina che guadagnano una posizione e salgono a 23. Una lunghezza più sotto ecco la Juve, decima, ex aequo con Bologna e Empoli.

SERIE A, LA NUOVA CLASSIFICA

NAPOLI 47

MILAN 38

INTER 37

LAZIO 34

ATALANTA 34

ROMA 34

UDINESE 25

TORINO 23

FIORENTINA 23

JUVENTUS 22* (-15)

BOLOGNA 22

EMPOLI 22

MONZA 21

LECCE 20

SPEZIA 18

SALERNITANA 18

SASSUOLO 16

VERONA 9

SAMPDORIA 9

CREMONESE 7