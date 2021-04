Colpo del Manchester City: ufficiale l'acquisto di Sarmiento dall'Estudiantes

Colpo in prospettiva per il Manchester City, che si è assicurato le prestazioni del giovane talento argentino Dario Sarmiento. Esterno offensivo d'attacco, è entrato quest'anno al 24° posto della NXGN, la classifica dei 50 migliori talenti internazionali nati a partire dal 1 Gennaio 2002, selezionati da Goal.

"Il Club Estudiantes de La Plata informa che, avendo adempiuto ai patti stabiliti nell'accordo stipulato con il Manchester City, il calciatore Dario Sarmiento entrerà a far parte della squadra inglese a partire dal 1° luglio. In Prima Divisione ha giocato 22 partite: 18 tra Super League, Professional League Cup e Diego Armando Maradona Cup e 4 tra Argentina Cup e Super League Cup, per un totale di 692 minuti di gioco".