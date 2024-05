Club Brugge-Fiorentina in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Conference League?

La Fiorentina cerca l'accesso alla finale di Conference League per il secondo anno di fila: dove vedere il ritorno col Club Brugge in tv e streaming.

CLUB BRUGGE-FIORENTINA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

La Fiorentina va in casa del Club Brugge, gara anticipata dal giovedì al mercoledì, per conquistare per la seconda edizione consecutiva l'accesso alla finalissima di Conference League.

Sei giorni fa la formazione di Vincenzo Italiano si è imposta per 3-2 al Franchi, grazie a un goal segnato in extremis da Nzola. In Belgio le basterà dunque anche il pareggio, mentre il Club Brugge dovrà vincere con almeno due goal di scarto.

In caso di vittoria dei padroni di casa con una sola rete di scarto, con qualsiasi punteggio, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Di seguito tutto su Club Brugge-Fiorentina, ritorno delle semifinali di Conference League: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni.

CLUB BRUGGE-FIORENTINA IN DIRETTA MERCOLEDÌ 8 MAGGIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Club Brugge-Fiorentina Competizione Semifinali Conference League Data 8 maggio 2024 Orario 18:45 Stadio Jan Breydelstadion (Brugge)

CLUB BRUGGE-FIORENTINA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE MERCOLEDÌ 8 MAGGIO

CLUB BRUGGE-FIORENTINA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI CLUB BRUGGE-FIORENTINA

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Odoi, Vetlesen, Vanaken; Skov Olsen, Thiago, Jutglà.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

CLUB BRUGGE-FIORENTINA: IL CONFRONTO

L'unico precedente nelle coppe europee tra Club Brugge e Marsiglia è quello dell'andata: come già ricordato, i viola si sono imposti nel finale per 3-2.