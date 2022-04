Classe ed esperienza per Allegri: la Juventus pensa a Di Maria

Massimiliano Allegri ha ben in mente ciò che serve alla Juventus per tornare ai livelli di un tempo già a partire dalla prossima stagione: tanto tasso tecnico e un bagaglio d'esperienza carichissimo, che solo i grandi giocatori sono in grado di offrire. Uno di questi è Angel Di Maria.

L'argentino è uno di quei giocatori maggiormente attenzionati dalla dirigenza bianconera: in primis per la situazione contrattuale (l'accordo in essere col PSG scadrà il prossimo 30 giugno e il club non ha ancora esercitato l'opzione di rinnovo), poi naturalmente anche per le doti tecniche e una carriera che parla da sola.

L'articolo prosegue qui sotto

Inoltre, a favorire l'eventuale matrimonio, vi è pure la vantaggiosa condizione offerta dal Decreto Crescita, che permetterebbe alla Juventus di risparmiare in maniera considerevole sull'ingaggio di un giocatore proveniente da una nazione estera. Insomma, un 'assist' niente male ma insufficiente per pensare ad una fumata bianca certa.

Al momento, infatti, la 'Vecchia Signora' si concede alcune riflessioni relative, ad esempio, all'età di Di Maria che lo scorso 14 febbraio ha compiuto 34 anni e non è più nel fiore del carriera; qualche dubbio riguarda anche lo status fisico, condizionato da qualche assenza di troppo che lo ha progressivamente estromesso dai radar dell'undici titolare assieme al fattore della presenza contemporanea di altri tre big come Messi, Neymar e Mbappé.

Nessun punto interrogativo sull'apporto che Di Maria sarebbe in grado di offrire se messo nelle giuste condizioni per fare bene: Allegri sa alla perfezione che uno come El Fideo farebbe al caso suo, un prezioso innesto in termini di qualità ed esperienza. Ma, ad oggi, i tasselli del puzzle vanno ancora messi tutti al loro posto.