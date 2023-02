Si chiude l’avventura di Paletta al Monza: ufficiale la risoluzione consensuale

E’ giunta al capolinea l’avventura di Gabriel Paletta al Monza. Il club ha annunciato l’accordo per la risoluzione consensuale.

Gabriel Paletta non è più un giocatore del Monza. Il difensore italo-argentino ed il club brianzolo, hanno infatti trovato un’intesa per la risoluzione consensuale del contratto.

A confermarlo è stato proprio il Monza, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“AC Monza comunica che Gabriel Paletta e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.

Arrivato in Brianza nel novembre 2019, il difensore ha collezionato 50 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, vivendo da protagonista la doppia promozione di AC Monza dalla Serie C alla Serie A.

A Gabriel, esempio di serietà e passione dentro e fuori dal campo, un affettuoso augurio per il suo futuro”.

Approdato al Monza nel novembre del 2019, Paletta è stato tra i primi giocatori di un certo peso a credere nel nuovo progetto Berlusconi-Galliani.

Si è infatti unito al club brianzolo in Serie C, contribuendo poi nelle successive due stagioni alla scalata che ha portato alla storica promozione in Serie A.

Nel corso di questa annata, l’ex Nazionale Azzurro ha totalizzato un’unica presenza in Coppa Italia. In quella occasione, era il 19 ottobre 2022 e si giocava contro l'Udinese, si è dovuto fermare dopo soli 28’ a causa di un infortunio.

Nel corso della sua lunga carriera, ha vestito anche le maglie di Banfield, Liverpool, Boca Juniors, Parma, Milan, Atalanta e Jiangsu Suning e partecipato ai Mondiali del 2014 con l’Italia.