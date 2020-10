Chiesa alla Juventus, accordo raggiunto: affare da 50 milioni

Federico Chiesa vicino alla Juventus in prestito biennale con obbligo di riscatto a determinate condizioni: manca però il rinnovo con la Fiorentina.

Federico Chiesa è sempre più vicino alla , che ha raggiunto l'accordo con il giocatore e con la . Operazione da 50 milioni di euro sulla base di un prestito biennale e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

La società bianconera, come rivelato da 'Sky Sport', verserà 2 milioni per il primo anno di prestito, 8 per il secondo e la formula prevede un obbligo di riscatto a 40 milioni a partire dalla stagione 2021-22, subordinato alle seguenti condizioni: il piazzamento almeno al quarto posto della squadra di Pirlo, la presenza di Chiesa nel 60% delle partite totali per un minimo di 30 minuti e la realizzazione di almeno 10 goal e 10 assist.

Resta però un ultimo importante ostacolo per la fumata bianca dell'affare: il giocatore deve prima trovare l'accordo di rinnovo con la società toscana e su questo fronte non c'è ancora l'intesa. L'esterno viola chiede infatti un ingaggio pari a quello che guadagnerebbe alla Juventus, condizioni al momento non accettate dai vertici del suo attuale club.