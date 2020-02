Il rinnovo di Chiellini con la Juventus è una formalità: un altro anno

Rientrato in campo contro il Brescia, il rinnovo di Giorgio Chiellini con la Juventus per un'altra stagione rappresenta una pura formalità.

Sì, è tornato. E ha tutta l'intenzione di trascinare la verso un finale di stagione da protagonista. Out sei mesi a causa di un grave infortunio, Giorgio Chiellini con il ha assaporato nuovamente il campo, mettendo benzina nelle gambe in vista dei prossimi impegni.

Una grande notizia per il diretto interessato e, direttamente, anche per Maurizio Sarri: alle prese con l'imbarazzo della scelta. Il pacchetto arretrato bianconero, tra i migliori al mondo per uomini e duttilità, ritrova il suo capitano. Chiamato, ora, a dare maggiore solidità all'intera squadra.

Nonostante la continua crescita di De Ligt, insomma, i campioni d' necessitano di affidarsi a una colonna portante dell'egemonia nostrana tutt'ora in voga. Il tutto, pensando anche alle mosse del domani.

In scadenza a giugno, Chiellini prolungherà sicuramente il suo contratto con la Juventus per un'altra stagione. Questione di rapporti. Questione, soprattutto, di incisività nonostante le 35 primavere. In definitiva, il centrale azzurro ha ancora tanto da dare alla causa. E, proprio per questo motivo, dubbi sul rinnovo non ce ne sono e non ce ne saranno.

Formalità. Nelle prossime puntate, senza fretta, la e Giorgio consolideranno un matrimonio arrivato, dopo l'approdo nel 2004, alla quindicesima stagione. Alla ricerca del grande sussulto in Europa. Obiettivo nell'obiettivo.