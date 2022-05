Chiellini-Los Angeles FC: dove giocherà, contratto e stipendio

Giorgio Chiellini ha chiuso la sua carriera con la Juventus. Dopo 17 anni in bianconero, 9 Scudetti e una lunghissima storia fatta di trionfi, ma anche dispiaceri, per il difensore toscano inizia una nuova parte della sua vita. Al momento dell'annuncio dell'addio, l'ex Livorno aveva tenuto aperta la porta: nuova squadra o ritiro?

La situazione non è ancora definita definitivamente, ma il futuro di Chiellini sarà ancora nel mondo del calcio giocato, ma non in Italia e nemmeno in Europa: si sta chiudendo infatti l'accordo per il passaggio negli Stati Uniti, dove giocherà anche l'altro Campione del Mondo 2021, Lorenzo Insigne.

DOVE GIOCHERÀ CHIELLINI?

A meno di sorprese, a Los Angeles. Non ai Galaxy, ma bensì ai Los Angeles FC, squadra del presidente Gruber, che ha come proprietario Will Ferrell, tra i più famosi comici degli Stati Uniti (Anchorman, Old School, Zoolander e via dicendo) ha offerto a Chiellini la possibilità di giocare nella MLS per l'ultima parte di carriera.

Se i Los Angeles Galaxy hanno avuto modo di avere tra le proprie fila giocatori come Beckam e Ibrahimovic, divenendo la squadra più famosa della MLS, i concittadini dell'FC sono ancora in rampa di lancio. Partecipano alla MLS solamente dal 2018, dopo l'annuncio di un nuovo slot per una squadra californiana.

STIPENDIO E CONTRATTO

Il contratto di Chiellini dovrebbe durare fino al termine del 2023, dunque di 18 mesi. Niente è ancora definito, ma nell'ultima settimana di maggio gli ultimi dettagli dovrebbero portare l'ormai ex difensore della Juventus a sposare un nuovo club dopo quasi vent'anni in bianconero.

La possibilità di chiudere la carriera in Italia, magari in Toscana, così come quella di giocare nella MLS, ma in quel di Miami per l'Inter di Beckham, sono state rapidamente allontanate dall'avanzamento del Los Angeles FC, che mira a vincere il torneo in breve tempo.

CHI GIOCA AL LOS ANGELES FC?

Il giocatore più noto del team di Los Angeles è sicuramente Carlos Vela, messicano che ha giocato per un decennio in Europa tra Arsenal, Osasuna, WBA e soprattutto Real Sociedad, prima di tornare in America e sposare il progetto del club californiano nel 2018.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra allenata da Steven Cherundolo, ex giocatore della Nazionale statunitense, può contare anche sul venezuelano Cifuentes in mezzo al campo la punta d'esperienza Arango, nonchè sull'ala destra uruguagia Brian Rodriguez, tra i migliori prospetti della squadra al pari di Opoku e Palacios.

IN CHE POSIZIONE SI TROVA IL LOS ANGELES FC?

Dopo i primi 12 turni della Western Conference si trova in testa al campionato, a pari punti con i texani dell'Austin FC. Non si tratta dello stesso girone del Toronto FC, la squadra di Lorenzo Insigne che milita nella Eastern Conference. Per entrambe, però, l'obiettivo è di avanzare nei playoff per conquistare la coppa della MLS.

In questo quadriennio il Los Angeles FC è riuscito ad arrivare in finale della CONCACAF Champions League nel 2020, battuto dai Tigres di Gignac. I passi in avanti del club sono evidenti e l'ingaggio di Chiellini potrebbe regalare ulteriore esperienza e consapevolezza al club.