Chiellini lascia la Juventus, l'annuncio: "Gioia e serenità"

Giorgio Chiellini ha annunciato l'addio alla Juventus. Al termine della gara persa contro l'Inter, valida per la finalissima di Coppa Italia, il difensore bianconero, bandiera di Madama da tempo immemore, ha confermato come al termine della stagione non farà più parte del suo team di una vita.

Parlando ai microfoni di 'Mediaset' subito dopo il k.o in finale di Coppa Italia, Chiellini ha confermato che le ultime due gare della stagione 2021/2022 saranno anche le ultime della sua lunga era alla Juventus. Un percorso che lo ha portato ad essere tra i giocatori più importanti nella storia di Madama.

"Dispiace lasciare con un anno senza vittorie dopo dieci anni, va accettato. Ci deve rimanere qualcosa dentro per i prossimi anni, l'Inter ha dimostrato di essere più forte in tutti e quattro gli scontri diretti. Lunedì festeggerò e saluterò il mio Juventus Stadium, ma cedo lo scettro a tanti giovani". Scelti da Goal Juventus-Inter dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati "Quello che potevo fare l'ho fatto, ora tocca ai ragazzi continuare. Magari farò qualche scampolo a Firenze. Lascerò, sono anni che dico di non finire arrancando. Con gioia e serenità lascio questa squadra. Fra poco sarò il più grande tifoso. Questa squadra ti rimane dentro". "Ci sono i cicli e fa parte del gioco, io ho vissuto due anni di settimi posti dove era finito il ciclo precedente e doveva nascere quello nuovo. Fa parte della vita, bisogna accettarlo, ma bisogna anche essere consapevoli che dobbiamo avere quell'energia in più che ci deve dare questa ripartenza".

Arrivato alla Juventus nel 2005, Chiellini chiuderà dopo ben 17 annate in bianconero. Di cui una in Serie B, prima dell'immediato ritorno nella massima serie. Ben 559 le partite ufficiali giocate con la formazione piemontese, con cui ha vinto nove Scudetti di fila.

Dopo aver superato Scirea nella classifica generale di presenze in maglia Juventus, chiuderà dunque come terzo in graduatoria, davanti agli imprendibili amici Buffon (secondo a 685) e Del Piero (primatista a 705). Solamente il portiere Campione del Mondo 2006 ha conquistato più titoli (dieci) nella storia della Serie A.

Chiellini non ha però confermato se il suo addio alla Juventus porterà anche ad un ritiro generale dalle scene. In conferenza stampa, infatti, l'ex Livorno lascia aperta la porta:

"Non so ancora se sia un addio al calcio o un addio alla Juventus, valuterò con la mia famiglia"

Campione d'Europa nel 2021 con la maglia dell'Italia, il classe 1984 è cresciuto nel Livorno per poi giocare un'annata con la Fiorentina. Con la Juventus è passato per Calciopoli e la rinascita con i nove Scudetti di fila: ora ci sarà un team bianconero prima e dopo Chiellini.