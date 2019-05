Chiellini ci prova: "Magari Allegri tornerà alla Juventus in futuro"

Il capitano della Juventus ha elogiato Allegri, tecnico dei cinque Scudetti prossimo a lasciare i bianconeri: "Mancherà a tutti".

Dopo cinque scudetti, due finali di , quattro vittorie in Coppa e due Supercoppe Italiane, Max Allegri si appresta a lasciare la . La separazione tra i bianconeri e il club toscano non è stato un fulmine a ciel sereno, ma ha comunque sorpreso in lungo e in largo.

Ora la Juventus è a caccia di un nuovo tecnico, con innumerevoli nomi nella lista dei bianconeri. E, in attesa di capire chi si siederà sulla panchina bianconera, capitan Giorgio Chiellini ha parlato del suo attuale allenatore, almeno per la prossima settimana. Poi, svolta in quel di .

A margine dell'evento benefico Insuperabili Onlus, infatti, Chiellini, scherzandoci su, ha lanciato la provocazione:

"Allegri ha doti incredibili, è un positivo e mancherà a tutta la Juventus. Magari in futuro potrebbe tornare".

Chiellini continuerà comunque a rimanere in contatto con Allegri:

"Lo vedrò a qualche volta o lo sentirò. Sa sdrammatizzare, ha dato tanto e sarà ricordato. Siamo alla fine del ciclo del mister e dobbiamo ringraziarlo, poi la Juventus andrà avanti come sempre.

Barzagli, dal canto suo, appenderà le scarpe al chiodo. Rimanendo alla , magari, con un altro ruolo:

"Ritrovarlo nello staff? Me lo auguro. Andrea è una persona speciale oltre che un giocatore eccezionale. Mi mancherà sicuramente tanto, ho avuto l'onore di passare con lui 8 anni fantastici".

Il futuro di Barzagli, appunto, potrebbe comunque ancora essere bianconero, in dirigenza: