Chi va in Champions League e chi va in Europa League in Serie A?

Le regole per la qualificazione in Champions League, Europa League e Conference League nel campionato di Serie A.

La Serie A, in base al ranking UEFA, ha diritto a sette posti nelle coppe europee: Champions League ed Europa League. L’accesso alle due competizioni è legato generalmente alla posizione finale in classifica, salvo alcuni casi particolari.

In questa pagina tutte le regole e i criteri secondo cui vengono assegnati i posti in Champions League ed Europa League alle squadre italiane.

Quali squadre si qualificano alla Champions? Quali all'Europa League? Quali hanno diritto ai playoff di Conference League per la stagione successiva?

CHI VA IN CHAMPIONS DALLA SERIE A 22/23?

Campione d'Italia

seconda in classifica

terza in classifica

quarta in classifica

Attualmente è impossibile dire quali squadre andranno in Champions League, ma di certo in lotta per i quattro posti ci sono le solite note: il Napoli capolista, oltre a Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Roma.

CINQUE SQUADRE ITALIANE IN CHAMPIONS?

Esiste anche questa possibilità. Se la squadra che vince l'Europa League non è qualificata alla Champions tramite il campionato, porta il numero di team italiani dai quattro usuali alle cinque. Un numero che hanno raggiunto in passato sia Liga che Premier League, ma mai la Serie A.

CHI VA IN EUROPA LEAGUE DALLA SERIE A 22/23?

Quinta in classifica

Vincitrice Coppa Italia

La quinta in classifica è qualificata matematicamente alla successiva stagione di Europa League, al pari della squadra vincitrice della Coppa Italia. In primavera arriveranno le due qualificate per l'annata 2023/2024.

CHI VA IN CONFERENCE LEAGUE DALLA SERIE A 22/23?

Sesta in classifica

La squadra che chiude il campionato al sesto posto si qualifica ai playoff di Conference League della stagione successiva. Per la stagione 2022/2023 il team è ancora da ufficializzare.

COSA SUCCEDE SE LA VINCITRICE DELLA COPPA ITALIA É QUALIFICATA IN EUROPA TRAMITE IL CAMPIONATO?

In questo caso la sesta in classifica vola ai gironi di Europa League 23/24 al pari della quinta, mentre la settima gioca i playoff di Conference League.

LA FINALISTA PERDENTE DELLA COPPA ITALIA VA IN EUROPA LEAGUE?

In passato il regolamento prevedeva l'accesso all'Europa League per la finalista sconfitta in Coppa Italia nel caso in cui la squadra vincitrice fosse già qualificata ad una competizione europea tramite il campionato.

Da un po' di tempo le regole sono cambiate: la squadra sconfitta in finale di Coppa Italia non ha più diritto alla qualificazione in Europa League.

Se due squadre arrivano a pari punti sono cinque i criteri da considerare:

Punti negli scontri diretti;

Differenza reti negli scontri diretti;

Differenza reti generale;

Reti totali realizzate in generale;

Sorteggio.

Con tre o più squadre a pari punti, invece, si prende in esame la classica avulsa, una mini graduatoria con gli stessi cinque criteri sopra citati.