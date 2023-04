L'idolo Cancelo, la chance Juventus: chi è Tommaso Barbieri, pronto all'esordio in A

Il giovane esterno è pronto a partire titolare in casa del Sassuolo: qualche mese fa aveva già debuttato in Champions League contro il PSG.

La prima volta che in casa Juventus e dintorni si sente parlare di Tommaso Barbieri è nell'estate del 2020, quando il club bianconero si fa avanti per ingaggiarlo: il ragazzo ha 18 anni, ma è reduce da una prima stagione in Serie C con il Novara. Un segnale importante.

Le intenzioni della Juventus sono sempre state chiare: farlo crescere nell'Under 23, sempre in C, e prepararlo gradualmente al salto in prima squadra. Cosa che, a quanto pare, sta per avvenire: Massimiliano Allegri è infatti pronto a far esordire Barbieri nella partita contro il Sassuolo di domenica 16 aprile. Toccherà al giovane giocatore della Next Gen far rifiatare Cuadrado sulla destra.

Barbieri è un difensore, gioca laterale a destra, ma da classe 2002 sa già cosa fare. A nemmeno 21 anni (li compirà a fine agosto) si è tolto lo sfizio di vivere alcune notti europee: Allegri lo ha convocato nell'andata contro il Benfica giocata a settembre, quindi gli ha concesso una manciata di minuti nell'1-2 contro il PSG, ultima partita del deludente girone di Champions League bianconero. A ciò vanno aggiunte cinque convocazioni in Serie A, pur senza esordire.

Non è una novità, però: Barbieri aveva già partecipato alla tournée estiva dei bianconeri negli USA, scendendo in campo contro il Chivas. Insomma, dal punto di vista "simbolico" il suo debutto in prima squadra era già avvenuto. Poi è arrivato quello ufficiale, contro il PSG. E ora è il momento di quello da titolare, che come detto coinciderà con il debutto assoluto in Serie A.

Cresciuto nel Novara, Barbieri in passato ha attirato le attenzioni di importanti club europei come l'Atletico Madrid, che si era mostrato pronto a ingaggiarlo, venendo però beffato dalla Juventus che ha sborsato 1,4 milioni di euro per assicurarselo. Una cifra non da poco, considerando l'età.

Buon fisico e capacità in fase propositiva, Barbieri si rifà a un ex giocatore bianconero: João Cancelo. Lo fa incarnando le sue movenze e il suo spirito da "giocatore completo" in quel reparto.

Nella scorsa sessione estiva di mercato il giovane della Next Gen è stato accostato al Frosinone, che ha puntato su giovani interessanti quest'anno (come Luca Moro, in prestito dal Sassuolo), ma alla fine è rimasto a Torino per giocare in Serie C. Sono 19 le sue presenze, senza reti: l'unica della carriera risale addirittura al settembre del 2019, a 17 anni, con la casacca del Novara.

Barbieri è nel giro della Nazionale italiana Under 20, ma tutto fa pensare a un suo approdo, presto, in Under 21: prima, però, la gioia di un esordio in Serie A ormai imminente. Il resto si vedrà.