La Juventus va in casa del Sassuolo per riavvicinarsi ai primi 4 posti: di fronte un Sassuolo privo dell'infortunato Berardi.

SASSUOLO-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

La sconfitta in casa della Lazio - sempre attendendo l'esito del ricorso per la vicenda plusvalenze, programmato per il 19 aprile - ha interrotto la corsa della Juventus verso i primi quattro posti: ecco perché per i bianconeri è fondamentale l'impegno in casa del Sassuolo, penultima partita della trentesima giornata di Serie A.

Di fronte c'è la formazione di Alessio Dionisi, che ha ormai poco da chiedere al proprio campionato: dopo 29 giornate ha collezionato 37 punti e non è né a rischio retrocessione, né tantomeno in corsa per l'Europa.

Juventus-Sassuolo, peraltro, è stata la gara d'esordio di bianconeri e neroverdi nell'attuale campionato: ad agosto finì con un netto 3-0 per la squadra di Massimiliano Allegri, a segno con Di Maria e con una doppietta di Vlahovic.

Allegri è senza l'infortunato Kean, vittima di un problema muscolare: tocca a Milik fare coppia in attacco con Vlahovic. Di Maria, invece, partirà dalla panchina.

Esordio in Serie A e da titolare per il giovane Barbieri, esterno della Juventus Next Gen: toccherà a lui far riposare Cuadrado. In regia Paredes. Confermato Gatti in difesa dopo il goal con lo Sporting, anche perché Alex Sandro è squalificato.

Un'assenza certa anche nel Sassuolo: quella di Domenico Berardi. Il mancino campione d'Europa verrà sostituito da uno tra Bajrami e Defrel. In difesa Tolja, in mezzo al campo Matheus Henrique.