Chi è Takumi Minamino, il nuovo acquisto del Liverpool di Klopp

Il Liverpool ha ufficializzato oggi l'acquisto di Minamino dal Red Bull Salisburgo per 8.5 milioni di euro. Scopriamo di più sul talento giapponese.

Il ha giocato d'anticipo ancora una volta. Nella giornata di oggi, ma era un colpo fatto già da giorni, ha annunciato l'acquisto di Takumi Minamino, talento classe 1995 che ha brillato soprattutto nelle ultime due stagioni con il Red Bull .

Hello, Liverpool fans! I am very happy to be part of Liverpool Family. Always try to do my best for Liverpool FC!!! tm18 pic.twitter.com/mLedDx1OAT — TakumiMinamino 南野拓実 (@takumina0116) December 19, 2019

La squadra di Jurgen Klopp ha sborsato 'solo' 8,5 milioni di euro per strappare Minamino al Salisburgo, valore della clausola di rescissione presente sul suo contratto. Potrà giocare effettivamente da giorno 1 gennaio con il Liverpool, data ufficiale dell'inizio del calciomercato invernale.

CHI È MINAMINO? LA CARRIERA

Due nozioni di base sulla carriera del nuovo acquisto del Liverpool, senza dilungarci troppo. Takumi Minamino ha vestito fino ad ora solo due maglie in carriera e quella del Liverpool sarà la terza. In ha cominciato nel 2012 a giocare con il Cerezo Osaka all'età di 17 anni. Dopo tre anni trascorsi in patria, dove ha formato soprattutto la sua dinamicità fisica e la tecnica di base (negli ultimi anni il Giappone sta lavorando parecchio proprio su questo fondamentale), è arrivato in Europa per firmare con il Red Bull Salisburgo.

La squadra austriaca è sempre molto attenta ai giovani talenti e con Minaimo ha sicuramente fatto centro. Da gennaio 2015 gioca in e ben presto, dopo un naturale periodo di ambientamento iniziale, è diventato un punto fondamentale del Salisburgo.

In questi anni in Austria, in totale, ha segnato 53 goal tra e ÖFB-Cup, alzando al cielo anche ben cinque titoli nazionali. Il Salisburgo d'altronde sta dominando da anni il panorama nazionale.

RUOLO E CARATTERISTICHE DI MINAMINO

Ma che tipo di giocatore è Minamino? Si tratta di un esterno offensivo d'attacco, che gioca prevalentemente sulla fascia destra. Di piede destro, ama accentrarsi più che percorrere la fascia in lungo. Come quasi tutti i giocatori giapponesi, almeno di un certo livello, ha un motore praticamente infinito nel corpo. Corre per novanta minuti ed è un tipo di attaccante che ama aiutare anche molto la squadra in fase di ripiegamento.

Al Salisburgo si è trovato perfettamente perché è da anni una squadra a cui piace attaccare e tenere sempre in mano il pallino del gioco. Filosofia molto simile a quella del Liverpool e per questo Jurgen Klopp è certo di aver timbrato un vero affare con l'acquisto del giapponese. Nel suo bagaglio personale ci sono goal e assist in quantità, mentre forse il punto debole più evidente è la prestanza fisica, si tratta infatti di un giocatore di 174 cm e 67 kg di peso, che per gli standard della Premier League potrebbe anche risultare un po' "leggerino".

MINAMINO NEL LIVERPOOL

Può giocare in tutte le posizioni d'attacco e nel modulo di Klopp, ovvero il 4-3-3, Minamino potrebbe essere il valido sostituto di tutti: Mané, Salah e Firmino. Già, anche della punta brasiliana, perché l'ormai ex Salisburgo sa proteggere la palla, aprire gli spazi per i compagni e servirli poi con passaggi illuminanti.

Le statistiche di quest'anno parlano in modo chiaro. Minamino in questa prima parte della stagione con il Salisburgo ha disputato 14 partite di Bundesliga, 6 di e 2 di ÖFB-Cup: il suo score racconta di 9 goal e 11 assist sulle 22 partite giocate. Praticamente ad ogni partita che ha giocato ha lasciato il segno. Adesso potrà crescere ancor di più sotto la sapiente guida di Jurgen Klopp.