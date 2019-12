Minamino al Liverpool, ora è ufficiale: arriva dal Salisburgo

Sono ore di sorrisi per il , in un 2019 da sogno. Ieri la vittoria contro il Monterrey nella semifinale del Mondiale per Club, oggi l'ufficialità del primo acquisto del 2020: Takumi Minamino è un nuovo giocatore dei 'Reds'.

Il club del Merseyside ha ufficializzato l'arrivo del giapponese dal , che sarà a disposizione di Jürgen Klopp dall'1 gennaio, data in cui il mercato aprirà ufficialmente i battenti.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1