Chi è il proprietario e il presidente della Juventus?

Rispetto a diverse altre big italiane ed estere, la Juventus ha continuato a rimanere ancorata ad una stessa proprietà e un presidente continuativo.

Presidenze, proprietà, dirigenze. Come ogni associazione e attività imprenditoriale italiana, anche quella sportiva risponde a determinate regole, ovvie. Un proprietario, un presidente, un quadro di dirigenti per portare avanti il progetto. Non fa eccezione, ovviamente, la Juventus.

Madama è tra le squadre più importanti del pianeta e sicuramente la più vincente in Italia, grazie ad una continuità portata avanti nei secoli dalla famiglia a capo della società: nessun arrivo di petro-dollari dall'estero, ma conferma del passato anche nel presente.

IL PROPRIETARIO DELLA JUVENTUS

La famiglia Agnelli, famiglia imprenditoriale piemontese, è a capo della Juventus attraverso l'holding olandese Exor, di loro proprietà. Il nome degli Agnelli è a doppia mandata collegato alla FIAT, marchio automobilistico tra i più riconoscibili al mondo.

Gli Agnelli sono legati alla Juventus dagli anni '20: nel 1923 saranno cento anni esatti dall'arrivo in bianconero. Dal 1949 detengono la maggioranza della Vecchia Signora, portandola ad essere dunque la società calcistica con la proprietà più longeva d'Italia, da Edoardo a Gianni, fino all'ultimo erede.

IL PRESIDENTE DELLA JUVENTUS

Da Edoardo a Gianni, fino ad Andrea Agnelli. Dal 2010, il 45enne è il presidente della Juventus Football Club. Figlio di Umberto, il classe 1975 ha studiato tra Londra e Milano prima di ricoprire diversi incarichi in gruppi come Auchan e Ferrari, crescendo come tifoso bianconero.

Già negli anni '90 Agnelli collaborava con l'azienda di famiglia nel settore commerciale, per poi divenire nuovo presidente della Juventus nel 2010 e riportare i bianconeri a conquistare nove Scudetti consecutivi, nuovamente in prima pagina europea e mondiale.