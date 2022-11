Chi è Pafundi: il 2006 convocato per la prima volta da Mancini con l'Italia

Per le due amichevoli con Albania e Austria, Mancini ha convocato anche il talentuoso trequartista classe 2006 dell'Udinese.

Ormai ci ha abituato a delle chiamate particolari e anche questa volta il ct dell'Italia, Roberto Mancini ha confermato questa sua tendenza

Il mister azzurro ha diramato le convocazioni per le sfide contro Albania e Austria in programma il 16 e il 20 novembre.

Due gare amichevoli nelle quali potrebbe esordire Simone Pafundi: classe 2006 dell'Udinese alla prima convocazione con la nazionale maggiore.

Dopo Zaniolo e Gnonto, il commissario tecnico azzurro si dimostra ancora una volta molto sensibile al tema giovani e concede ai volti nuovi una chance per cercare di riportare in alto l'Italia.

TALENTO

Il calciatore è considerato uno dei migliori giovani talenti del panorama calcistico giovanile italiano, in particolar modo di quelli nati nel 2006 come lui.

Pafundi ha letteralmente bruciato le tappe nel settore giovanile dell'Udinese. Dopo aver cominciato nella categoria Esordienti, è stato immediatamente portato nella Primavera Friuliana come sotto età.

Con la Primavera bianconera ha giocato 35 partite tra campionato e coppa di categoria, mettendo a segno 9 goal ma soprattutto rubando l'occhio per la qualità delle sue giocate.

LO STAGE

Il trequartista bianconero era già stato chiamato per uno degli stage azzurri, nello specifico quello tenutosi a Coverciano dal 20 al 26 maggio 2022.

Questa volta però la chiamata non è arrivata per un provino, bensì dalla nazionale maggiore.

Da vedere se il commissario tecnico gli concederà una chance, magari regalandogli la soddisfazione immensa di un esordio con la prima squadra nel corso di una delle due amichevoli.

TRA I PIU' GIOVANI DI SEMPRE

All'età di 16 anni e 8 mesi, Pafundi potrebbe diventare uno dei più giovani calciatori nella storia italiana ad esordire con la nazionale maggiore.

Il record è ancora detenuto dal famigerato Rodolfo Gavinelli (16 anni e 3 mesi), sulla cui identità però resta piuttosto fitto il mistero.

Qualora dovesse anche segnare, Pafundi si prenderebbe il record di marcatore più giovane della lunga storia della nazionale italiana attualmente detenuto da Wilfried Gnonto (18 anni 7 mesi e 9 giorni).

L'ESORDIO IN SERIE A

Pafundi aveva già esordito in Serie A nel corso del campionato 2021/2022, entrando nei minuti finali della sfida contro la Salernitana vinta per 4-0 nell'ultima giornata.

In questa stagione, sotto la guida tecnica di Sottil, il trequartista non ha ancora avuto modo di esordire. Ma la chiamata di Mancini potrebbe convincere l'allenatore dei friulani a mandarlo in campo con maggiore frequenza.