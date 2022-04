Chi è Kvaratskhelia, l'erede di Insigne su cui punta il Napoli

In attesa di vedere cosa riserverà questo finale di stagione al Napoli, all’interno del club partenopeo già sanno che nella prossima annata calcistica si ripartirà da un’importante certezza: Lorenzo Insigne non sarà più una delle punte di diamante della squadra.

Come è noto da tempo, l’attutale capitano azzurro ripartirà dal Canada e dal Toronto FC, lasciando dunque la squadra della quale è stato uno dei leader assoluti nel corso degli ultimi dieci anni.

Sostituire un campione come Insigne è impresa complicata, ma gli uomini mercato del club campano sembrano aver già individuato un nuovo gioiello sul quale puntare con forza: Khvicha Kvaratskhelia.

Come Insigne è un esterno offensivo e, proprio come l’attuale 24 del Napoli, è dotato di qualità tecniche non comuni.

Considerato il più grande talento proposto negli ultimi anni dal calcio georgiano, ha visto il suo nome finire sui taccuini di alcuni dei più importanti club europei. Kvaratskhelia, infatti, è stato accostato ad Ajax, Borussia Dortmund, Juventus e Milan (solo per citarne alcuni) e a ventuno anni da poco compiuti, sembra ora finalmente pronto al grande salto.

LA CARRIERA KVARATSKHELIA

Instagram/kvara7

Nato a Tblisi il 12 febbraio del 2001, è cresciuto calcisticamente nella più importante squadra della sua città: la Dinamo. E’ entrato a far parte del settore giovanile dei ‘Campioni senza corona’ quando aveva appena otto anni e da lì ha iniziato tutta la trafila che lo ha condotto, nel novembre del 2017, fino all’esordio in Erovnuli Liga, ovvero il massimo campionato georgiano.

Sebbene si sia imposto fin da giovanissimo come uno dei talenti più interessanti del suo Paese (ha segnato qualcosa come 15 reti nelle 23 partite giocate tra il 2016 ed il 2018 con la rappresentativa georgiana U17), nel 2018 ha lasciato la Dinamo Tblisi per cercare maggiore spazio a disposizione nel Rustavi. A partire dal giugno dello stesso anno, diventa un titolare inamovibile della sua nuova squadra, con la quale totalizza diciotto presenze complessive condite da tre reti.

Quanto fatto intravedere vale le attenzioni dei principali club russi e nel gennaio del 2019 è la Lokomotiv Mosca ad assicurarsi la sua firma. Kvaratskhelia si trasferisce con la formula del prestito e nel corso del periodo vissuto a Mosca non riesce a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto (sono sette le presenze in campionato condite da un goal). Il tecnico della Lokomotiv, Jurij Semin, intravede comunque nel ragazzo grandi potenzialità, tanto che non nasconde il suo rammarico quando la società decide di non riscattare il suo cartellino.

“La sua partenza rappresenta una sorpresa, ero convinto del fatto che sarebbe stato riscattato. Nei sei mesi che è stato con noi abbiamo lavorato tanto su di lui affinché completasse il suo percorso di crescita. Stiamo parlando di un talento super”.

Kvaratskhelia fa quindi ritorno al Rustavi e pochi giorni dopo si trasferisce Rubin, ancora in Russia, ovvero il club con il quale si imporrà definitivamente ad alti livelli. Inserito nel 2019 dalla UEFA nella lista dei più promettenti talenti del panorama calcistico europeo, con il club di Kazan totalizza settantatré presenze condite da nove goal e soprattutto diciotto assist.

Il 24 marzo 2022, a seguito dell’esplosione del conflitto tra Russia ed Ucraina, rescinde il contratto con il Rubin (“Lui e la sua famiglia in Georgia hanno ricevuto critiche e minacce per la sua permanenza in Russia”) e torna in patria per accasarsi alla Dinamo Batumi.

Talento estremamente precoce, è stato il primo giocatore nato nel ventunesimo secolo a giocare una partita del massimo campionato russo ed ha fatto a soli diciotto anni l’esordio nella Nazionale maggiore del suo Paese.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Getty Images

Attaccante esterno che può giocare sia a sinistra che a destra, può contare su straordinarie qualità tecniche e, nonostante l’altezza (1.83 per 70 Kg), ha nell’agilità e nella velocità alcune delle sue armi migliori.

Destro naturale, ama partire da sinistra per poi accentrarsi e cercare la conclusione. E’ questa una cosa che gli riesce con facilità disarmante, poiché quando parte in dribbling diventa praticamente inarrestabile.

La sua abilità nel saltare l’uomo, fa di lui un attaccante bravissimo nel ribaltare l’azione, tuttavia non si può parlare di lui come di un semplice contropiedista. Kvaratskhelia è infatti un giocatore completo, devastante negli spazi aperti e bravissimo nello stretto, che sta completando in maniera rapida il suo percorso di crescita.

I margini di miglioramento sono ancora elevati. Come molti ragazzi della sua età, acquisirà nel tempo la giusta continuità nell’arco di tutti i 90’ ed inoltre anche dal punto di vista tattico può fare uno step successivo: se in fase offensiva fa infatti già la differenza, in fase difensiva può crescere ancora tanto.

LA TRATTATIVA CON IL NAPOLI

Dato nei mesi scorsi vicino prima all’Atalanta e poi soprattutto al Milan, Kvaratskhelia sembra effettivamente destinato a diventare presto un protagonista della Serie A e, salvo sorprese, nel suo futuro ci sarà il Napoli.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club partenopeo ha infatti anticipato la folta concorrenza e, non solo si è già portato avanti trovando l’accordo con il gioiello georgiano, ma lo stesso giocatore si sarebbe già sottoposto alle visite mediche di rito.

L'articolo prosegue qui sotto

Ad attendere Kvaratskhelia in Italia ci sarebbe un quinquennale da circa 1,5 milioni di euro l’anno, oltre ovviamente ad un progetto importante.

I prossimi mesi diranno se, come e quando il Napoli annuncerà il suo ingaggio. Intanto sembra lui il giocatore scelto dal partenopei per raccogliere la pesante eredità di Lorenzo Insigne.