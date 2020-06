Chi è Pierre Kalulu, imminente acquisto del Milan per la fascia

Il Milan guarda al futuro e chiude il trasferimento in rossonero del giovane esterno, pronto a maturare in Italia.

A causa del coronavirus, il calciomercato estivo si svolgerà in una piccola finestra, alla fine della stagione più calda dell'anno. Non per questo, però, le trattative vere e proprie saranno creare in tali settimane. Molti affari verranno chiusi, in attesa di ufficialità, già a giugno. Come Pierre Kalulu, pronto ad approdare al .

Con il dubbio allenatore e dirigenti per la prossima stagione, il Milan comincia comunque a costruire il suo futuro, puntando prima di tutto sul giovane Kalulu, che a meno di sorprese dovrebbe essere il primo acquisto rossonero per la prossima annata al via in autunno.

UOMO OVUNQUE IN DIFESA

Nonostante sia prettamente un terzino destro, Kalulu ha dimostrato in questi anni nelle giovanili del , squadra da cui il Milan lo acquisterà, di poter giocare anche in altre posizioni della retroguardia. Può infatti essere schierato sia come centrale, sia come esterno sinistro.

Classe 2000, Kalulu è alto 1,84 e può contare su lunghe leve che lo fanno sfrecciare sulla corsia di destra per mettere in porta i compagni con agilità da una parte e prestanza fisica dall'altra. In scadenza a giugno 2020, approda al Milan da svincolato: un colpo che in prospettiva può essere enorme.

UNA FAMIGLIA DI CALCIATORI

Kalulu non è il solo giocatore in famiglia, visto che il fratello Aldo gioca nello come esterno d'attacco. A differenza del giovane francese che si è messo in mostra nella Youth League con il Lione, Ald, classe 1996, ha giocato anche in con la squadra transalpina, per poi sboccare in con il Sochaux (undici reti).

Oltre a Pierre e Aldo c'è però un altro fratello calciatore, ovvero quello di mezzo classe 1997: Gédéon Kalulu. Anch'esso cresciuto nel Lione, si sta mettendo in mostra con l'Ajaccio, deciso a mettersi in mostra alla pari dei due famigliari nel grande calcio europeo.

IL CAMMINO IN NAZIONALE

Se in maglia Milan riuscirà a mettersi seriamente in mostra, Kalulu è già pronto al salto di categoria nella Nazionale francese. Conscio del fatto che nella massima rappresentativa, Campione del Mondo, la concorrenza sia a livelli stellari, il classe 2000 sta correndo a tripla velocità per poter essere convocato il prima possibile da Deschamps.

Dopo aver fatto parte della Nazionale giovanile Under 18, Under 19 e Under 20, aspetta l'Under 21, magari senza passarci direttamente e approdando direttamente in Nazionale maggiore. Per ora solo una speranza, ma con le sue abilità tecniche e la duttilità enorme mostrata non è assolutamente da escludere a priori.