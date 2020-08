Milan, Kalulu è ufficiale: arriva a parametro zero

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Pierre Kalulu, jolly difensivo che arriva a parametro zero dal Lione. E' nel giro dell'Under 20 francese.

Il batte il primo colpo sul calciomercato: dopo aver superato le visite mediche qualche settimana fa, Pierre Kalulu è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.

Kalulu, classe 2000 di nazionalità francese, arriva a parametro zero dal con cui però non ha mai esordito in prima squadra.

Terzino destro di ruolo, Kalulu è un jolly difensivo che si è messo in luce soprattutto in Youth League. Inoltre è già nel giro dell'Under 20 francese.

Altre squadre

Una scommessa, insomma, che al Milan però sono sicuri di poter vincere. Kalulu ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2025.