Chi è Gombar, il team manager della Roma responsabile per i sei cambi

Gianluca Gombar lavora nella Roma dal 2013 ed è il team manager del club dal 2019. Lavora con la prima squadra dal 2017: era il 'vice' di De Sanctis.

Il sesto cambio effettuato dalla nella sfida di Coppa contro lo ha ben presto fatto il giro del web. L'ingresso in campo di Ibanez e Fuzato, nonostante i quattro cambi già effettuati, è diventato oggetto di critiche da parte dei tifosi giallorossi, che si sono chiesti come sia nato l'errore.

In molti hanno puntato il dito contro il team manager, Gianluca Gombar, prendendo d'assalto il suo account Instagram (ora chiuso al pubblico). Al momento del cambio di Ibanez, si nota infatti Lorenzo Pellegrini rivolgersi proprio a lui ("Gianlù, è il sesto") per evitare l'errore. Che, comunque, ormai era stato commesso.

Non il primo stagionale giallorosso, visto l'errore nella compilazione delle liste avvenuta alla prima giornata, quando i giallorossi erano stati sconfitti per 3-0 a tavolino dal , nonostante lo 0-0 ottenuto sul campo. In quel caso, comunque, il team manager Gombar non era stato tra i responsabili, visto che fu l'ex segretario Pantaleo Longo ad assumersi la colpa dell'errore.

CHI È GOMBAR, IL TEAM MANAGER DELLA ROMA

Questa volta invece individuare i responsabili è più facile e non richiede ammissioni. Non si tratta comunque del primo inciampo di Gombar da quando lavora con la prima squadra, visto che aveva fatto parlare di sé già nel 2017, quando era appena stato promosso da team manager della primavera alla prima squadra come 'assistente' del team manager in pectore Morgan De Sanctis.

In piena tournée negli , la squadra rimase bloccata per tre ore in aeroporto a causa di un problema di sicurezza all'aereo. Juan Jesus sui social invocò il ritorno del precedente team manager Manolo Zubiria. Una storia che si è ripetuta in maniera molto simile un mese dopo e che non ha certamente reso Gombar più popolare nell'ambiente giallorosso.

Lavora nella Roma dal 2013, è il figlio dell'ex capo della sicurezza Guido, che era amico di Pallotta già dai tempi del college. Inizialmente aveva iniziato nel reparto media e amministrativo, prima di passare alla primavera di Alberto De Rossi come team manager, promosso da Baldissoni. Nel 2017 poi la promozione in prima squadra, prima a fianco di De Sanctis, poi dal 2019 da solo in capo. Ora i tifosi ne stanno chiedendo le dimissioni.