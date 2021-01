Roma-Spezia, Pellegrini aveva avvertito la panchina: "E' il sesto cambio"

Fa discutere il clamoroso errore commesso dalla Roma in Coppa Italia contro lo Spezia. Pellegrini dal campo si era accorto di tutto.

Una serata da dimenticare che resterà nella storia oltre che per la sconfitta interna patita contro lo , anche e forse soprattutto per un clamoroso errore della panchina.

La , nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa che si è disputata martedì sera all’Olimpico, ha effettuato sei sostituzioni invece delle cinque consentite nel corso della partita.

Il tutto è accaduto nel primo tempo supplementare quando, dopo le espulsioni di Mancini e Pau Lopez arrivate nel giro di pochi secondi l’una dall’altra, Paulo Fonseca ha deciso (il risultato era ancora sul 2-2) di inserire Fuzato e Ibanez.

In precedenza erano già entrati a partita in corso Veretout, Karsdorp, Perez e Dzeko, cosa questa che porta il numero di sostituzioni complessive a sei, ma evidentemente in panchina i conti non sono tornati.

Chi invece ha intuito fin da subito che c’era qualcosa che non andava è stato Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, nonostante i 94’ già nelle gambe, ha avuto la lucidità di segnalare a Paulo Fonseca e a tutto lo staff giallorosso, che le sostituzioni effettuate sarebbero stati più di quelli consentiti.

Le telecamere lo hanno immortalato nel parlare con il suo allenatore e nel rivolgersi al team manager Gianluca Gombar dicendo “Gianlu, è il sesto”.

Alla segnalazione di Pellegrini è poi seguito un breve conciliabolo in panchina, prima del definitivo via libera al doppio cambio.

La Roma, che era anche reduce dalla pesante sconfitta patita nel derby, nel corso della stagione, è già incappata in un errore molto grave: quello che è valso la sconfitta a tavolino in campionato contro il per l’ormai famoso ‘caso Diawara’.