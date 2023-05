Chi è Corentin Louakima, il ventenne convocato da Mourinho a Monza

L'esterno francese di origine congolese ha ricevuto la sua prima convocazione in prima squadra per la trasferta in casa del Monza.

L'emergenza e la necessità fanno inequivocabilmente virtù. Per questo motivo José Mourinho, sprovvisto di tantissimi calciatori rimasti in infermeria, deve guardare anche al settore giovanile della Roma.

Per la trasferta in casa del Monza, lo Special One ha aggregato alla lista dei convocati anche il giovane Corentin Louakima.

Si tratta dell'ultimo giovane in ordine di tempo al quale Mourinho ha regalato la gioia di una convocazione in prima squadra dopo i vari Keramitsis, Missori, Faticanti, Volpato e Majchrzak.

CHI E' LOUAKIMA

Nato il 28 febbraio 2003, Louakima è un esterno difensivo di piede destro. Dotato di una discreta stazza fisica e di buona velocità, nella stagione 2022/2023 è diventato uno dei punti di riferimento della Primavera giallorossa sotto la gestione del tecnico Guidi.

GLI INIZI NEL PSG

La sua esperienza nel mondo del calcio è iniziata dal Paris Saint-Germain, dove si stava mettendo in mostra come uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile dei parigini.

Poi un infortunio ne ha rallentato la crescita, facendolo uscire di scena rispetto al progetto della squadra francese. Una scelta non particolarmente apprezzata dall'esterno, che ha deciso di cambiare aria.

L'APPRODO A ROMA

Ecco dunque che nell'estate del 2020 cambia capitale, passando da quella francese all'Italia. In un'intervista rilasciata proprio a GOAL, Louakima ha spiegato la sua scelta.

"Il PSG era pronto a tenermi, ma mi ha spiegato che se avessi avuto un'opportunità interessante non mi avrebbero chiuso le porte. Non mi hanno bloccato, mi hanno lasciato firmare con un altro club capendo la mia situazione. Volevo solo giocare, ho scelto il progetto migliore".

IL PRIMO TROFEO

Dopo una partita di ambientamento nell'Under 18, viene aggregato alla Primavera e qui grazie alle sue qualità si inizia a far notare.

Ma è nella stagione 2022/2023 che diventa protagonista, prendendosi una maglia da titolatre e conquistando il suo primo trofeo: la Coppa Italia Primavera.

LA PRIMA CONVOCAZIONE

Visto l'infortunio a lungo termine di Karsdorp e le tante defezioni di formazione della Roma per via di problemi fisici, Mourinho ha deciso di dare una chance a Louakima.

Ecco dunque che il neo-ventenne è stato convocato per la trasferta lombarda dei giallorossi in casa del Monza. E chissà che prima o poi non arrivi anche l'emozione dell'esordio in Serie A.