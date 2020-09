Il 'baby' Louakima a Goal: "Alla Roma per realizzare i miei sogni"

Da Parigi a , sponda giallorossa. Corentin Louakima, dopo il divorzio dal , ha deciso di far capolino a Trigoria per crescere e affermarsi.

Il giovane difensore, classe 2003, a Goal racconta com'è arrivato a dire sì alla Lupa.

"Il PSG era pronto a tenermi, ma mi ha spiegato che se avessi avuto un'opportunità interessante non mi avrebbero chiuso le porte. Non mi hanno bloccato, mi hanno lasciato firmare con un altro club capendo la mia situazione. Volevo solo giocare, ho scelto il progetto migliore".

Louakima è entusiasta del suo arrivo nella Capitale.

"L'accelerata c'è stata un mese fa, la Roma mi seguiva prima del mio infortunio: stavo chiacchierando col mio agente il lockdown non ha aiutato. Si sono ripresentati quest'estate e ho firmato. Ho ricevuto molti messaggi social, questo mi rende felice".

Altre squadre

"Per realizzare i miei sogni e i miei obiettivi, devi passare per momenti difficili. Ho firmato per la Roma per avere successo in carriera".