Dalla Primavera del Milan all'Olanda: Lazio-AZ Alkmaar nel segno di Kerkez

In goal all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Conference League, l'ungherese ha un recente passato in Italia, in rossonero.

Sulla fascia sinistra dell'AZ Alkmaar, tra primo e secondo tempo, i presenti allo Stadio Olimpico e quelli da casa hanno sicuramente notato un nome che, per certi versi, è suonato familiare.

Milos Kerkez, in effetti, è un giocatore che agli italiani non è nuovo, nonostante la giovane età: ha 19 anni, a novembre ne compirà 20. In Olanda ci è nato, ma è per metà ungherese e per metà serbo. Ha scelto la prima nazionalità.

Ma come e quando è entrato a far parte dell'immaginario comune del calcio italiano? Lo ha fatto per il mercato? No: lo ha fatto per l'esperienza vissuta nel recente passato proprio in Italia, e più precisamente al Milan.

CHI E' MILOS KERKEZ

Nel febbraio del 2021 il club rossonero lo acquista dal Gyor e lo aggrega alla formazione Primavera: ed effettivamente nella stagione 2021/22 viene spesso impiegato nello sfortunato cammino europeo in Youth League della formazione allenata da Federico Giunti. Sempre rigorosamente a sinistra.

Poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, però, il Milan decide di cederlo proprio all'AZ Alkmaar, che lo fa esordire in Eredivisie contro l'Heerenveen a maggio.

"Quando ti chiama uno come Paolo Maldini non pensi troppo a cosa fare, ma mi aspettavo di giocare un po' di più. Sono stato il miglior terzino del campionato Primavera", ha spiegato successivamente a Scouted Football.

E oggi, vista la crescita esponenziale, è uno dei pilastri della corsia di sinistra di Pascal Jansen: tant'è che anche la Nazionale ungherese, allenata da Marco Rossi, ha scelto di puntare su lui convocandolo e permettendogli di esordire alla fine di settembre contro la Germania, in Nations League.

DAL MILAN ALLA CONFERENCE: LAZIO-AZ ALKMAAR NEL SEGNO DI KERKEZ

E all'Olimpico, in Conference League, contro la Lazio ha fatto una super partita, "arando" la fascia sinistra: servito da Jesper Karlsson ha portato in vantaggio l'AZ al 62', con un mancino sotto le gambe di Maximiano. Ammonito, è uscito dal campo all'83'. L'ha decisa lui, insomma.

Un biglietto da visita importante, considerando che un anno fa ha lasciato l'Italia per continuare il suo percorso di crescita in Olanda: anche se di Serie A, spesso, si parla. Tra i nomi accostati a Kerkez è saltato fuori, nelle ultime settimane, proprio quello della Lazio. Una coincidenza importante, nella notte fin qui tra le più importanti della sua carriera.