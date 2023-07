Calciomercato.com - Lazio ad un passo da Kerkez: raggiunta l'intesa con gli agenti

Biancocelesti vicini all'esterno dell'AZ che ha giocato anche nella Primavera del Milan: "Quando ti chiama Maldini non pensi troppo a cosa fare".

La Lazio, dopo essersi avvicinata in maniera perentoria a Marcos Leonardo, è vicina a perfezionare un colpo anche per quanto riguarda il pacchetto difensivo.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il club biancoceleste è ad un passo dall'ingaggio di Milos Kerkez, terzino ungherese di proprietà dell'AZ.

Il classe 2003, transitato dalla Primavera del Milan che nel 2022 l'ha ceduto proprio agli olandesi, avrebbe espresso pieno gradimento circa la possibilità di tornare a giocare in Italia dopo la breve esperienza in rossonero.

"Quando ti chiama uno come Paolo Maldini non pensi troppo a cosa fare, ma mi aspettavo di giocare un po' di più. Sono stato il miglior terzino del campionato Primavera", aveva dichiarato il calciatore a Scouted Football.

E in tal senso, gli uomini di mercato capitolini avrebbero già raggiunto un'intesa di massima con l'entourage del giocatore. La Lazio sembra essere riuscita nell'intento di compiere tutti gli step necessari per superare la concorrenza agguerrita del Benfica e ora non resta che trovare la quadra definitiva con l'AZ.

La trattativa potrebbe sfociare nella tanto attesa fumata bianca sulla base di un affare da 15 milioni di euro comprensivi di bonus. Avanti con fiducia, dunque. Con il chiaro intento di regalare un nuovo innesto di qualità e prospettiva a Maurizio Sarri.