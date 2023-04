Bruno Saltor nuovo allenatore ad interim del Chelsea: guiderà i Blues in attesa del successore di Potter

Alla scoperta di Bruno Saltor: l'assistente di Potter che guiderà ad interim i Blues in attesa che venga nominato il nuovo allenatore.

L'ennesima sconfitta in campionato - la decima per la precisione - ha spinto i vertici del Chelsea ad optare per l'esonero di Graham Potter, il quale si era seduto per la prima volta sulla panchina londinese soltanto lo scorso settembre, subentrando a Tuchel.

Due esoneri in casa Blues, dunque, nel giro di una manciata di mesi nonostante i pesanti investimenti sul mercato che sin qui non hanno pagato i dividendi.

Il Chelsea, infatti, ha sì raggiunto i quarti di finale di Champions League, ma in Premier occupa un desolante undicesimo posto, a distanza siderale dai vertici del torneo e dalle rivali di sempre.

Scenario, questo, che è sfociato nel nuovo scossone in quel di Stamford Bridge nonostante Potter fosse apparentemente 'blindato' da un contratto valido fino al 2027. E in attesa che venga fatta piena luce sul nome del successore, per i prossimi impegni il Chelsea si affiderà, quantomeno a breve termine, a Bruno Saltor, nominato nuovo tecnico ad interim.

CHI E' BRUNO SALTOR

Bruno Saltor, 42 anni, è un ex calciatore spagnolo che ha ricoperto il ruolo di assistente di Potter sia al Brighton - dal 2019 a settembre 2022 - che in questi ultimi mesi al Chelsea, sfociati poi nell'esonero del tecnico inglese.

Toccherà a lui prendere in mano le redini di una squadra in evidente difficoltà, in attesa che il board societario vada ad individuare il nome del successore con il quale avviare un nuovo ciclo sportivo.

Come detto, Saltor ha alle spalle una carriera da calciatore di assoluto spessore. Il suo percorso professionistico - da terzino destro - è iniziato con l'Espanyol che dopo la trafila nelle giovanili l'ha portato a debuttare prima in Segunda Division B (la terza serie) con la squadra 'B' e poi in Liga con la prima squadra nel 2002.

Negli anni successivi ha fatto la spola tra seconda divisione e massima serie spagnola vestendo le maglie di Lleida e Gimnastic, prima della firma con il Valencia, arrivata nell'estate del 2009. E proprio nell'annata 2009/10 si è tolto la soddisfazione di segnare il suo primo (e unico) goal internazionale contro il Genoa che quella sera schierava in campo un certo Ivan Juric.

Dopo tre anni in quel di Valencia, ha chiuso la propria esperienza in patria firmando con il Brighton nel 2012. Con i 'Seagulls' ha giocato per cinque stagioni in Championship, centrando la promozione in Premier League nel 2017.