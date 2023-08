Altro problema per il Chelsea: la FA blocca la sponsorizzazione di Infinite Athlete

Il club londinese ha in mano un accordo da 50 milioni di euro ma non può ancora finalizzarlo.

C'è un nuovo problema in casa Chelsea. Non bastasse la grana legata alla cessione di Lukaku e l'avvio con ko in Premier League, i Blues si trovano ad affrontare anche la querelle per il proprio main sponsor.

I londinesi, infatti, sono l'unica squadra del massimo campionato inglese ad aver esordito senza un marchio commerciale sul petto. Un danno economico pesante, soprattutto in un torneo così mediatico come quello d'oltremanica.

In realtà, il Chelsea un accordo commerciale lo avrebbe anche raggiunto. Il club, infatti, qualche settimana fa aveva trovato l'intesa con Infinite Athlete per una cifra di 50 milioni di euro a stagione.

La FA e la Premier League, tuttavia, non hanno ancora dato il benestare per la chiusura definitiva della trattativa. In Inghilterra l'azienda non convince per due motivi.

Secondo quanto emerso, Infinite Athlete è stata formalmente fondata solamente una settimana prima dell’accordo col Chelsea e vanterebbe un fatturato da 12 milioni di euro, di gran lunga inferiore alla cifra dovuta al club diTodd Boehly per la sponsorizzazione.

Lo stallo dovrebbe durare poco, con il Chelsea che spera che i dubbi della federazione possano sgretolarsi velocemente. Altrimenti servirà trovare un'alternativa.