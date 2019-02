Chelsea-Manchester United 0-2: Herrera e Pogba eliminano Sarri

Il Manchester United elimina il Chelsea dalla FA Cup: i Red Devils si impongono per 2-0 sul campo dei Blues grazie alle reti di Herrera e Pogba.

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer elimina il Chelsea di Maurizio Sarri negli ottavi di finale di FA Cup . Decisive le reti di Herrera e Pogba, entrambe nel primo tempo. Grande prova per il francese, incolore invece la gara di Higuain.

I Blues gestiscono il possesso palla, i Red Devils colpiscono in ripartenza. Questo il copione dell'intero primo tempo. Ispirato da un Paul Pogba ancora una volta in grande forma sotto la guida di Solskjaer, il Manchester United riesce a chiudere la prima frazione di gioco con un doppio vantaggio.

Prima l'ex juventino fornisce un assist illuminante per Ander Herrera, bravo a inserirsi nel cuore dell'area di rigore avversaria e battere Kepa con un colpo di testa preciso e imparabile. Poi è lo stesso Pogba a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Rashford mette in mezzo un traversone dalla destra e il francese anticipa tutti in area per il 2-0. Un'altra rete di testa, con la difesa del Chelsea sorpresa dal blitz di Pogba.

Se da una parte il francese brilla, dall'altra a scomparire sempre di più con il passare dei minuti è Gonzalo Higuain, alle prese con l'ennesima gara incolore dal suo arrivo in Inghilterra. L'argentino pare spaesato e poco coinvolto nella manovra d'attacco degli uomini di Sarri, dove a emergere è sempre il solito Eden Hazard.

Nella ripresa il Chelsea prova a raddrizzare la gara spinto dalla corsa di Kante e dalla determinazione di Hazard senza però mai riuscire realmente a impensierire Romero. Ne nasce così un secondo tempo privo di occasioni da goal, merito soprattutto della compattezza difensiva del Manchester United.

Dopo essere stati sconfitti in finale lo scorso anno proprio dal Chelsea, i Red Devils riescono così a battere i campioni in carica, accedendo ai quarti di finale. Una sconfitta amara per Maurizio Sarri, la cui posizione pare ora sempre più in bilico.