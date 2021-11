Chelsea-Juventus, le pagelle: bianconeri in bambola

LE PAGELLE DI CHELSEA-JUVENTUS

JUVENTUS

SZCZESNY 6.5 – Straordinario sul diagonale di James, non può nulla sui quattro goal. Insomma, salva il salvabile. Compreso l’intervento finale su Ziyech.

CUADRADO 4.5 – Costretto esclusivamente alla difensiva, soffre maledettamente le folate dei dirimpettai. (80’ DE WINTER SV)

BONUCCI 5.5 – Un salvataggio provvidenziale al tramonto del lato A del match, i Blues arrivano da tutte le parti e fa quello che può.

DE LIGT 5 – Le difficoltà riscontrate nel lampo di Odoi sottolineano come anche per lui quella di Stamford Bridge sia etichettabile come una serataccia.

ALEX SANDRO 4 - In una sola parola: asfaltato.

MCKENNIE 5 – Negli ultimi è cresciuto dal punto di vista atletico, tuttavia contro il Chelsea è vita dura.

BENTANCUR 4 – Non ne azzecca una. (59’ DYBALA 5.5 – Subentra a gara già decisa, un ingresso finalizzato a mettere minuti nelle gambe in vista dell’Atalanta).

LOCATELLI 6 – Una palla d’oro per Morata e, per lunghi tratti del match, è l’unico a galleggiare tra le fila bianconere. (67’ ARTHUR 5 – Entra e sbaglia di tutto e di più).

RABIOT 4.5 – Il solito ibrido sul fronte mancino che, oggettivamente, non si capisce che cosa sia effettivamente.

CHIESA 4 – Corre, corre, corre. A vuoto. (80’ KULUSEVSKI SV)

MORATA 5 – Di pallonetto prova a punire i suoi ex tifosi. Ecco, è l’unica palla “potabile” che gli capita (68’ KEAN 5.5 – Nulla da segnalare).

CHELSEA

CHELSEA (3-4-2-1) Mendy 6; Chalobah 7, Thiago Silva 7, Rudiger 7; James 7.5, Jorginho 6.5 (76’ Saul s.v.), Kanté 6.5 (37’ Loftsu-Cheek 7), Chilwell 6.5 (71’ Azpilicueta 6); Ziyech 6.5, Pulisic 6 (72’ Werner 7), Hudson-Odoi 7 (76’ Mount s.v.). All. Tuchel.