Che succede con Milik? Fuori lista, tribuna, cessione a gennaio

Il calciomercato si è chiuso e Milik è rimasto a Napoli, fuori dal progetto e fuori dalla lista Serie A. Quale sarà il futuro del polacco?

Da top player a indesiderato, è incredibile l'involuzione di Arek Milik al . L'attaccante polacco, dopo l'illusione e il mancato accordo con la , è rimasto in azzurro anche alla fine del calciomercato.

Milik ha rifiutato anche l'ultima destinazione possibile in Serie A, la Fiorentina, decidendo rimanere al Napoli fino alla scadenza del contratto a giugno del 2021, quando sarà libero di accasarsi in una nuova squadra.

E nel frattempo che succede a Milik? L'attuale situazione, per lui, è tutt'altro che positiva, con il rischio di compromettere l'intera stagione.

MILIK FUORI LISTA

Milik non rientra più nei piani del Napoli e di Gattuso. Per questo motivo non è stato inserito nella lista consegnata dal club alla Lega. Si allena in solitaria già da diverse settimane e continuerà a farlo. Un suo reintegro, infatti, è assai improbabile, se non da escludere.

MILIK IN TRIBUNA

Lo scenario che si prospetta di fronte a Milik è quello di rimanere in tribuna almeno fino a gennaio o, nelle peggiore delle ipotesi, per tutta la stagione. La scelta di rifiutare tutte le destinazioni ha indispettito non poco il Napoli, che non sarà quindi clemente nei confronti di Milik.

MILIK CESSIONE A GENNAIO

A gennaio la situazione potrebbe sbloccarsi. Il Napoli proverà nuovamente a cederlo, ma non è escluso che Milik decida di accordarsi con una nuova squadra a parametro zero. In questo modo Milik rimarebbe al Napoli da separato in casa fino a giugno, quando scadrà ufficialmente il suo contratto. Una stagione in tribuna, per intenderci. Non una grande mossa nell'anno degli Europei.