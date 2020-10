Milik rifiuta anche la Fiorentina: il Napoli lo mette fuori lista, rischia un anno di tribuna

Accostato a molti club nel corso dell’estate, Arkadiusz Milik ha deciso di restare al Napoli. Si libererà a zero dopo una probabile annata in tribuna.

Arkadiusz Milik è stato il grande protagonista mancato della sessione estiva di calciomercato. Nelle scorse settimane si è anche sottoposto alle visite mediche che avrebbero dovuto precedere una firma con la che non è mai arrivata e più in generale il suo nome è stato accostato a molti altri club italiani ed europei.

L’ultima società che ha provato a farlo suo è stata la , ma l’attaccante polacco, evidentemente anche poco convinto dalla destinazione, ha deciso di rifiutare l’ennesima proposta e di restare al , club al quale è legato fino al giugno 2021.

Secondo quanto riportato da 'Sky', alla base della decisione di Milik c’è la possibilità di poter scegliere nei prossimi mesi a quale club legarsi in piena autonomia. Andando infatti in scadenza, lascerà il Napoli a parametro zero e la cosa gli consentirà di potersi poi trasferire a quella che riterrà la migliore società possibile e tra l’altro alle condizioni più vantaggiose.

Milik quindi nella prossima stagione vestirà una nuova maglia e firmerà un contratto certamente redditizio, ad attenderlo ci saranno però dei mesi da semplice spettatore. Il giocatore infatti, non solo non rientra nei piani tecnici del Napoli (nelle ultime settimane si è allenato lontano dal gruppo) ma al momento non è stato inserito nella lista consegnata dalla Lega dal suo club (neanche quella allargata dell'intera rosa, oltre a quella dei 25 utilizzabili).

Milik vivrà l’annata che conduce agli Europei ‘in tribuna’ e chissà che la cosa non possa avere anche ripercussioni sulle scelte del commissario tecnico della .

Il Napoli a giugno perderà uno dei suoi giocatori migliori senza incassare un euro e la cosa lascia pensare che ci sarà poca ‘clemenza’ nei suoi confronti, intanto però può consolarsi con un reparto più che completo. Gattuso infatti, potrà comunque contare su tre punte centrali di primo livello come Osimhen, Mertens e Petagna.

Come Milik, non rientra invece più nei piani anche Fernando Llorente. Accostato nelle scorse ore a diversi club, non ha trovato la squadra giusta dalla quale ripartire. Anche lui fuori lista, salvo possibili accordi con club di paesi nei quali il mercato è ancora aperto, è atteso da mesi lontano dai campi da gioco.