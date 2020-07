Che fine ha fatto Pellé: dal contratto faraonico al possibile addio alla Cina

L'Europeo con l'Italia e la fuga in Cina: il contratto 'monstre' di Graziano Pellé sta per scadere, possibile un ritorno in Italia.

Sono passati quattro anni da quei maledetti calci di rigore, fatali all' di Antonio Conte nella sfida contro la ai quarti di finale di Euro 2016: nella mente di tanti tifosi quel doloroso ko è accostato allo sciagurato penalty calciato da Graziano Pellé, che subito dopo la spedizione azzurra ha scelto di volare in per diventare il calciatore italiano più pagato.

Un ingaggio 'monstre' di 15 milioni di euro netti all'anno: un'offerta che il centravanti classe '85 non ha saputo rifiutare. Un'avventura completamente diversa per voltare pagina, per dimenticare un Europeo vissuto da protagonista ma terminato nel peggiore dei modi.

Da allora in Italia si sono perse le tracce del giocatore che fece innamorare il ct Conte: facciamo però un passo indietro, ripercorrendo l'ascesa di una carriera che ha vissuto i suoi momenti più alti lontano dai confini nazionali.

Dopo le prime esperienze tra Copertino e , Pellé inizia a segnare i primi goal in Serie B tra e Cesena: è pero l'esperienza olandese, prima all'Az Alkmaar e poi al , il vero trampolino di lancio. Con la maglia del club di Rotterdam mette a segno addirittura un impressionante 'score' di 55 reti in 66 presenze.

In precedenza la breve e incolore parentesi italiana tra e , prima della definitiva esplosione in Eredivisie, dove si guadagna le attenzioni di alcuni club di Premier League. Alla fine la spunta il , dove il rendimento cala inevitabilmente ma resta comunque positivo, abbastanza da convincere mister Conte per l'Europeo del 2016.

L'avventura cinese di Pellè non poteva davvero andare meglio: coperto d'oro dallo Shandong Luneng, diventa presto la stella della squadra e il rendimento resta ottimo in un campionato sicuramente meno competitivo.

55 goal in 111 presenze per una media di quasi un goal ogni due partite: la vita del bomber italiano scorre felice accanto alla bellissima compagna Viky Varga, modella ungherese seguitissima sui social network. Un amore che dura ormai dal 2012, quando i due si incontrarono durante la permanenza olandese.

La recente emergenza sanitaria della pandemia da Coronavirus, scoppiata proprio in Cina, ha mandato ovviamente in tilt anche il calcio cinese, costringendo i tanti giocatori stranieri a valutare la propria permanenza negli ultimi mesi.

L'avventura di Pellé sembra in ogni caso giunta al capolinea: il suo contratto con lo Shandong scade il prossimo dicembre 2020, quando a 35 anni compiuti potrebbe decidere di tornare in Italia. Sembra infatti proprio questa la soluzione gradita al giocatore, che potrebbe ripartire da una squadra in lotta per la salvezza.

Sulle sue tracce ci sarebbe tra le altre il di Pippo Inzaghi, che sta progettando lo storico salto nella massima serie con un mercato importante: Pellé darebbe la giusta esperienza e il giusto peso al reparto offensivo della squadra campana, ovviamente in seguito alla totale riduzione di uno stipendio sicuramente fuori portata per qualsiasi altro club.

Il giusto finale di una carriera che lo ha visto sorridere soprattutto all'estero: la ghiotta occasione di riscatto tornando nella sua Italia, proprio dove non è mai riuscito a sfondare.