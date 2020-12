Charles De Ketelaere, il gioiello del Bruges che intriga Atalanta e Milan

Da promessa del tennis a stella del calcio da 25 milioni: Charles De Ketelaere, 19 anni, si è preso il Bruges finendo nei radar di Atalanta e Milan.

Quando a metà dicembre Charles De Ketelaere è salito sul palco per ricevere il premio di Promessa dell'anno ai 'Belgian Sports Awards', il video alle sue spalle non è iniziato mostrando i suoi goal. La stellina del Bruges già 10 anni fa si candidava a talento sportivo, ma come tennista.

De Ketelaere, promessa del tennis a 10 anni, alla fine ha deciso di seguire le orme dei connazionali Lukaku e Origi. Queste le sue parole a 'Het Niewsblad'.

"Nel calcio trovare scuse quando perdi è più facile, nel tennis sei da solo. Se giochi male la colpa è tua. Non sono riuscito a gestire le situazioni: non sopportavo chi imbrogliava, chi urlava palla fuori quando invece non lo era. A volte lanciavo le palline di proposito o addirittura smettevo di giocare. Mia madre ha provato ad aiutarmi perchè a volte si vergognava, avevo addirittura un mental coach per calmarmi".

Al di là dei momenti complicati, è palese come De Ketelaere abbia fatto la scelta giusta, visto che nell'ultimo anno è diventato uno dei migliori talenti del calcio belga degli ultimi anni.

A 19 anni, il fantasista ha già collezionato quasi 50 presenze in prima squadra e ha esordito col a novembre contro la .

"Ciò che sognavo da bambino si sta avverando: segno col Bruges, la squadra della città in cui vivo e con cui gioco da tanto tempo, poi l'esordio in Nazionale".

La rapida ascesa di De Ketelaere è iniziata nell'estate del 2019, quando è stato scelto dal Bruges come uno dei sette prodotti del settore giovanile da unire alla prima squadra. Debutto in Coppa del Belgio contro il Francs Borains a settembre 2019, poi - dopo appena altre due panchine coi 'grandi' - un gettone di ben altro prestigio: maglia da titolare in Champions contro il .

Bruges travolto 5-0 dai francesi, ma De Ketelaere ha brillato giocando da centrocampista centrale e nel match di ritorno è entrato a gara in corso. Fino all'esordio in campionato pochi giorni più tardi.

Nel 2019/2020, fino al lockdown De Ketelaere era titolare fisso e ha segnato il suo primo goal contro il : ad aprile firma su un nuovo contratto triennale, poi però il ritorno in panchina.

Ma la Champions si è rivelata nuovamente galeotta, col goal vittoria a tempo scaduto contro lo nel primo match della fase a gironi 2020/2021. Esterno sinistro nel tridente e addirittura terzino causa emergenza col , è nel nuovo ruolo di 'falso 9' che il talento belga sta entusiasmando: altruista e cecchino.

Gert Verheyen, leggenda del Bruges, a 'Het Nieuwsblad' ha esaltato De Ketelaere.

"La sua versatilità è un vantaggio enorme. È completo, con un mix di qualità fisiche e tecniche". "Se lo fanno giocare da attaccante per l'intera stagione e continuerà così, segnerà 15 goal. Le offerte che verranno presentate, penso che saranno senza precedenti per il calcio belga".

Alla luce della situazione contrattuale e dei rapidi progressi col cambio ruolo, il Bruges reputa giusto valutarlo 25 milioni di euro. e sono tra le squadre interessate, anche se è ipotizzabile che entrambe vogliano attendere ancora un po' prima di presentare una proposta.

Solo 4 goal in 18 mesi di carriera tra i 'pro', ma primo giocatore belga a segnare oltre una rete in Champions prima dei 20 anni.

"Il fatto che il mondo mi conosca e si aspetti molto non mi spaventa, sono molto critico con me stesso, quindi la pressione me la creo da solo. Non penso mai che il domani non possa essere migliore". "Guardo sempre le mie partite, a volte mia madre vorrebbe farlo con me ma questo non mi piace. A lei sembra che giochi benissimo, mentre io le analizzo con occhio critico".

Per un ragazzo cresciuto nel mito di Cristiano Ronaldo e Federer, la ricerca della perfezione non rappresenta una sorpresa. Il calcio, per De Ketelaere, si sta rivelando l'alternativa perfetta al tennis.