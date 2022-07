Il Milan stringe per De Ketelaere: fumata bianca ad un passo

Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Club Bruges per il cartellino del classe 2001: ultimi dettagli da sistemare, poi volerà in Italia.

La trattativa tra Milan e Club Bruges per Charles De Ketelaere è alla stretta finale. Il calciatore belga classe 2001 sarà un giocatore del 'Diavolo': la fumata bianca è a un passo. Nelle ultime ore, i due club hanno trovato l'intesa definitiva per il passaggio a titolo definitivo. Accordo raggiunto per 32 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus.

Il calciatore, che ha deciso di rinunciare a una parte dello stipendio per agevolare la chiusura della trattativa, oggi non si presentato al centro sportivo del Bruges e non si è allenato con il resto della squadra. Un ulteriore segnale sulla chiusura imminente dell'operazione.

Come riferisce 'Sky Sport', l'operazione è vicinissima alla fumata bianca: gli agenti stanno sistemando gli ultimi dettagli con il club belga e la parte delle commissioni con il Milan, prima del definitivo semaforo verde e la partenza del 21enne.

Nelle prossime ore è atteso il via libera definitivo dell'entourage e del club belga. Poi il calciatore volerà in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto di cinque anni che lo legherà al Milan. Il futuro di Charles De Ketelaere si tinge di rossonero: il gioiello belga è destinato a diventare un giocatore del 'Diavolo'.