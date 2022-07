Chi è Cesare Casadei, la contropartita dell'Inter nell'affare Bremer

Il nome di Cesare Casadei figura nell'offerta dell'Inter al Torino per Bremer: classe 2003, è un centrocampista col vizio del goal.

Il duello di mercato tra Inter e Juventus per Gleison Bremer sta calamitando tutte le attenzioni del momento: i nerazzurri hanno presentato la loro offerta al Torino, coinvolgendo anche il giovane Cesare Casadei, finito al centro di un intreccio lontano dall'essere risolto in tempi rapidi.

Classe 2003, nato a Ravenna, Casadei è un giocatore duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo: dalla mezz'ala (posizione preferita) al mediano, passando per il trequartista e, all'occorrenza, addirittura l'esterno su entrambe le corsie laterali.

A 15 anni lo sbarco in nerazzurro, dopo il periodo formativo nelle giovanili del Cesena: la stagione 2019/2020 è per lo più di 'apprendimento', un'osservazione perenne dei compagni più grandi da cui 'rubare' qualcosa per alimentare il processo di crescita.

L'annata successiva lo vede finalmente al centro del progetto della Primavera dell'Inter, con cui si ferma alla semifinale del campionato, poi conquistato dall'Empoli: è qui che Casadei comincia a mettere in vetrina le sue doti realizzative, il feeling con il goal trovato dieci volte tra club e Under 18 italiana.

Un bottino migliorato sensibilmente nel 2021/2022, annata chiusa con il titolo di campione d'Italia e con ben 17 reti in saccoccia: la più importante è l'incornata rifilata alla Roma, utile per prolungare la finale del campionato Primavera ai supplementari, decisi da una prodezza del compagno Iliev.

Impossibile per Inzaghi non accorgersi di Casadei, premiato con la convocazione per il ritiro estivo e con una ventina di minuti abbondanti disputati nella prima amichevole di Lugano, quando il ragazzo ravennate ha preso il posto di Lukaku al 67'.

Il futuro di Casadei potrebbe ora tingersi di granata, a patto che Cairo ritenga soddisfacente la proposta formulata da Marotta e Ausilio, intenzionati a non perdere il totale controllo su un prospetto che potrebbe seguire le orme di Zaniolo, altro gioiello proveniente dalla cantera interista e sbocciato definitivamente altrove.