Cellino vota Lazio per lo Scudetto: "Moralmente sarebbe suo"

Cellino indica la Lazio come vincitrice morale dello Scudetto e annuncia: "Se basta il Brescia in B per fermare il calcio sono pronto a retrocedere".

In attesa di conoscere la data esatta del ritorno in campo che permetterebbe di completare la stagione bruscamente interrotta dall'emergenza Coronavirus, i vertici del calcio italiano riflettono sull'effettivo da farsi in base alle convinzioni contrastanti dei presidenti di .

Tra coloro che votano per la non ripresa del campionato c'è Massimo Cellino che, nell'intervista concessa a 'Tuttosport', ha ribadito la volontà di chiuderla qui per pensare all'annata 2020/2021.

"Il campionato è finito. Anno bisesto, anno funesto. Se si potesse giocare a luglio e agosto, perché mai avrebbero dovuto far slittare le Olimpiadi al 2021? Se lo hanno fatto, è perché sanno che non si potrà gareggiare. E poi come si fa a giocare senza tifosi".

L'intenzione di interrompere tutto non è figlia della classifica disastrosa del , ultimo in solitaria prima che si fermasse il torneo.

"Se basta il Brescia in B per non giocare e fare del bene al calcio italiano, firmo adesso. Retrocedo a testa alta e do la mia parola che non farò alcuno tipo di causa".

Il numero uno del Brescia non assegnerebbe lo Scudetto: quello morale, però, dovrebbe andare alla a suo dire.