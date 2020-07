Cavani è ufficialmente svincolato: Inter e Roma ipotesi più calde

Da oggi 1 luglio Edinson Cavani è svincolato: non ha rinnovato il contratto col PSG e attende novità sul suo futuro. Inter e Roma in pole.

A differenza di Thiago Silva che ha accettato di completare la stagione al PSG, Edinson Cavani ha deciso di voltare pagina: il contratto scaduto ieri non è stato rinnovato e da oggi, dunque, il 'Matador' rientra ufficialmente nella lista dei calciatori svincolati.

Un profilo più che appetibile sul mercato dalle squadre che hanno necessità di rinforzare il reparto avanzato, potendo risparmiare sul costo del cartellino: aspetto non banale in tempi di crisi economica, accentuata dall'emergenza Coronavirus che ha sparigliato le carte in tavola, modificando gli equilibri e le strategie.

In principio ci aveva seriamente pensato l' di Simeone, salvo poi cambiare idea e ripiegare con forza su Arkadiusz Milik, in uscita dal : secondo quanto riportato da 'AS', ad oggi in vantaggio sarebbero e .

I giallorossi, in particolare, vorrebbero rendere l'uruguaiano il giocatore più pagato della rosa con un ricco triennale; i nerazzurri, al contrario, preferirebbero che Cavani si riducesse l'ingaggio, discriminante importante per far sì che l'approdo a Milano possa diventare realtà.

Insomma, l'avvenire di Cavani dovrebbe avere luogo proprio in quell' amata ai tempi del Napoli e mai dimenticata, nemmeno all'ombra della Torre Eiffel in questi 7 lunghi anni caratterizzati da una sola costante: quella del goal, ovviamente.