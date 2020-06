Thiago Silva rimane al PSG per altri due mesi: è ufficiale

A differenza di Meunier e Cavani che non giocheranno i quarti di Champions League, Thiago Silva sarà a Parigi fino all'ultima gara europea.

Non si chiuderà con la vinta l'era di Thiago Silva al . Il brasiliano, infatti, avrà la possibilità di conquistare ancora la come muro difensivo della squadra parigina in virtù del mini-prolungamento di contratto con la squadra di cui è diventato simbolo nelle ultime stagioni.

Come noto Thiago Silva lascerà il PSG, ma non subito: a differenza di Meunier e Cavani che saluteranno già nelle prossime ore la squadra francese, il brasiliano ha firmato il rinnovo di contratto con la società di Al-Khelaifi per poter giocare la Champions League.

Il torneo europeo tornerà ad agosto, con gli ultimi ottavi e dunque i quarti che il PSG ha raggiunto lo scorso inverno dopo aver eliminato il , e Tuchel potrà ancora contare su Thiago Silva, oltre a Eric Maxim Choupo-Moting e Sergio Rico.

Tutti e tre avrebbero chiuso il proprio contratto con il PSG martedì 30 giugno 2020, ma rimarranno per altri due mesi, fino all'ultima gara europea che verrà disputata in quel di Lisbona. Poi, dopo i quarti, la semifinale o la finale, Thiago Silva saluterà defintiivamente Parigi otto anni dopo l'acquisto dal .

Divenuto simbolo della potenza economica del PSG, capace di acquistare grandi campioni con cifre immense, Thiago Silva dal 2012 ad oggi non è mai riuscito a trionfare in Europa con la maglia del club francese, conquistando però ben 26 trofei.

A questi vanno aggiunti anche la Coppa America e la Conferederations Cup con il , che lo rendono uno dei più vincenti dell'ultimo decennio. La ciliegina sulla torta però sarebbe rappresentata dalla Champions League: trofeo per il quale potrebbe non poter più lottare nelle prossime stagioni.