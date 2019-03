Cassano contro Wanda Nara: "Parli troppo, hai fatto terra bruciata intorno a Icardi"

Antonio Cassano attacca Wanda Nara: "Ha creato terra bruciata attorno ad Icardi. Se gli hanno tolto la fascia un motivo c'è".

Il solito 'Fantantonio'. Dal salotto di 'Tiki Taka' è andato in scena un confronto niente male tra Antonio Cassano e Wanda Nara: oggetto della diatriba, naturalmente, il caso Icardi che sta attanagliando l'Inter.

Alla richiesta di un parere sulla vicenda, l'ex attaccante nerazzurro si è lasciato andare ad una provocazione diretta alla showgirl argentina, accusandola di protagonismo.

"Per me Wanda ha fatto un disastro, con le sue dichiarazioni ha creato terra bruciata attorno ad Icardi. Parli troppo sui social (rivolgendosi in prima persona a Wanda, ndr), in tv fai l'allenatrice".

La replica della procuratrice è immediata.

"La società ci metterebbe cinque minuti per darmi un calcio in culo e mandarmi via dalla trasmissione. Ho detto che sarei disposta a fare un passo indietro, per loro non è un problema. Il dolore al ginocchio? È stato accertato dai medici dell'Inter".

Cassano la tocca pianissimo a Wanda. Idolo. pic.twitter.com/vjatab0b1j — Stefano Bettini (@Stefano_Bettini) 4 marzo 2019

Cassano risponde con toni coloriti, spostando il discorso sull'infortunio accusato da Icardi.

"Sai quanto gliene frega all'Inter della trasmissione... Se Icardi non ha più la fascia un motivo c'è, all'Inter non sono pazzi. Queste sceneggiate le facevo a 20 anni: prima il dolore non era tale da impedirgli di giocare, ora senza fascia non gioca più. Ma per favore".

Infine il barese racconta un episodio passato che lo coinvolse ai tempi della Roma.