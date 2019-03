Inter, Wanda Nara: "Vorrei Icardi in campo nel prossimo derby"

Wanda Nara torna a parlare: "Non è vero che Perisic è andato da Icardi per lamentarsi di me. L'Inter mi ha dato l'ok per presenziare in tv".

L'Inter è uscita con le osse rotte da Cagliari: settima sconfitta in campionato e sorpasso del Milan effettuato, a due giornate dall'attesissimo derby che dovrebbe decretare le gerarchie in ottica lotta Champions League.

Quinta mancata convocazione di fila per Mauro Icardi, rimasto a casa: la situazione relativa all'ex capitano nerazzurro potrebbe offrire nuovi colpi di scena in questa settimana, quando è prevista la fine del ciclo fisioterapico per la cura dell'infiammazione al ginocchio destro.

La moglie e procuratrice Wanda Nara ha detto la sua a 'Tiki Taka', rispondendo all'ex difensore interista Riccardo Ferri che aveva fatto riferimento ad un presunto colloquio tra Perisic ed Icardi in seguito alle parole dell'argentina, pronunciate dopo Parma-Inter.

"Non è vero che Perisic è andato a lamentarsi delle mie dichiarazioni. Non so che giornale hai letto. Da questo studio ho sempre parlato positivamente dell'Inter, come quando elogiai Lautaro Martinez. Siamo una famiglia".

Wanda Nara rivela di aver chiesto all'Inter se la sua presenza in tv fosse un problema, ricevendo il via libera per poter continuare il ruolo da opinionista.

"La società ci metterebbe cinque minuti per darmi un calcio in culo e mandarmi via dalla trasmissione. Ho detto che sarei disposta a fare un passo indietro, per loro non è un problema. Alla fine la colpa è sempre di Icardi, se non parla o se parla. Ha scritto una lettera, cosa deve fare? Se l'Inter vince o perde la colpa è sempre sua".

Il derby del 17 marzo con il Milan è sempre più vicino.