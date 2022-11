Caro riscrive la storia: il portiere del Burgos fissa il nuovo record di imbattibilità in Spagna

L'estremo difensore supera la leggenda dell'Atletico Madrid Abel Resino e si regala un nuovo record nel calcio spagnolo.

Fino al 23 ottobre il Burgos era ancora una delle poche squadre imbattute in Europa, con numeri incredibili e un solo (sì, uno solo) goal subito. E non è un caso.

Merito della solidità difensiva consegnata dalle idee di calcio di Julian Calero, che ha ben compreso il concetto di "meno subisci, più possibilità hai di ambire a risultati importanti": tant'è che, nonostante la leggera flessione, il Burgos è lì, in zona promozione in Liga.

Lo è anche dopo la sconfitta rimediata contro il Tenerife nella quindicesima giornata di Segunda: una partita importante non solo per aver spezzato la nuova striscia di successi consecutivi del Burgos, ma anche per aver fissato un nuovo record.

L'attenzione, in Spagna, già da qualche mese si è rivolta verso José Antonio Caro, portiere, che nel corso delle settimane ha superato diversi record di imbattibilità, puntando in alto.

E "in alto" vuol dire ad Abel Resino, storico portiere dell'Atletico Madrid che tra gli anni Ottanta e Novanta aveva portato i minuti senza subire goal a 1275, prima di essere battuto da Luis Enrique nel '91.

Ecco, Caro ci è riuscito: nel corso della sfida contro il Tenerife ha superato il record di Resino, già oltrepassato, ma in termini generali, da Van der Sar nel 2009, in un match contro il Newcastle. In Spagna, però, nessuno ci era mai riuscito.

Caro sì, fino al rigore di Elady che al 79' ha deciso la sfida del Burgos: che comunque continua a sognare, insieme al suo portiere. Ma come ci è riuscito? Direte voi, riflettendo sulla sconfitta della squadra di Calero contro il Lugo del 23 ottobre.

In quella gara Caro non era presente, ironia della sorte: era stato espulso nella giornata precedente contro il Mirandes. A volte per fare la storia serve anche questo.