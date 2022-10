Otto partite, due goal fatti e zero subiti: la curiosa solidità del Burgos

La formazione spagnola si trova a metà classifica in Segunda, senza aver mai perso e con un dato realizzativo impressionante.

La fase difensiva, nel calcio, è fondamentale: poi, ovviamente, ci sono squadre che la interpretano in maniera più rigida di altre, facendola diventare una vera e propria filosofia calcistica.

E' il caso del Burgos, ad esempio, che in Segunda Division sta andando ben oltre il concetto di "solidità difensiva", creando un muro praticamente insuperabile per chiunque.

Tant'è che lo 0-0 dell'ultimo turno, archiviato con l'ennesima prestazione importante e senza rischi contro il Villarreal B, non è altro che l'ultimo di una serie di quattro gare terminate a reti bianche.

Per la formazione di Julian Calero la stagione è effettivamente iniziata in maniera anomala rispetto alla scorsa, con un 1-0 in casa conquistato contro il Malaga.

Da lì in poi il Burgos non solo ha continuato a non perdere (è attualmente imbattuto in Segunda), ma ha segnato solo un altro goal contro il Cartagena, tra l'altro su rigore, e ha messo dentro sei 0-0.

I dati totali sono impressionanti: in otto partite due vittorie totali, sei pareggi (come detto per 0-0) e zero goal subiti. Incredibile.

A questo si aggiunge il record di imbattibilità registrato da José Antonio Caro, che contro il Villarreal B ha superato il precedente score che resisteva dalla stagione 1972/73, ed è a soli 35 minuti dal record della stagione 2014/15 che appartiene a Claudio Bravo, con 755 minuti senza subire goal.

Insomma: un esempio di solidità assoluta, quella del Burgos, anche se in termini estremi. Quanto durerà? In Spagna se lo chiedono: intanto, a metà classifica, continua l'impresa della formazione di Calero.