Capello: "Ibrahimovic a Sanremo? Il Milan avrebbe dovuto dire no"

Fabio Capello perplesso sull'imminente presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo: "Non lo avrei mandato, è pagato dalla società".

Al 'Picco' di La Spezia non è stato un buon Milan, tutt'altro: rossoneri dominati dalla squadra di Italiano che ha portato a casa la massima posta meritatamente, senza concedere nemmeno un singolo tiro in porta ai più quotati avversari.

Romagnoli e compagni sorpassati in testa alla classifica dall'Inter che ha battuto la Lazio, momento delicato che rischia di assumere i connotati di qualcosa di ancor più grave qualora nel derby in programma domenica pomeriggio arrivi un altro risultato negativo.

Zlatan Ibrahimovic ha da poco scollinato quota 500 goal in carriera ma, a far discutere, è la sua presenza fissa al Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo: non la mossa ideale secondo Fabio Capello che, durante la trasmissione 'Sky Calcio Club', ha detto la sua a riguardo.

"Fossi stato io non lo avrei mandato a Sanremo. Ibrahimovic è pagato dal club e bisogna avere rispetto per chi ti paga. Non può fare il pendolare Milanello-Sanremo. Credo che il Milan avrebbe dovuto proibire questa partecipazione".

Spazio anche per i complimenti allo Spezia di Vincenzo Italiano.