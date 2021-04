Caos Superlega: l'ECA in riunione d'urgenza senza Agnelli, presenti Bayern e PSG

Ore importanti queste sul fronte Superlega. Si è tenuta una riunione all’ECA, tra i club invitati hanno preso parte Bayern e PSG.

Quelle che si stanno vivendo potrebbero essere ore importantissime per il calcio europeo. Mai come in questo momento infatti, si è parlato in maniera concreta della possibile creazione di una Superlega Europea indipendente dalla UEFA.

Quello che potrebbe pendere vita sarebbe una competizione che avrebbe per protagonisti alcuni dei più importanti club d’Europa, il tutto per un progetto potenzialmente da miliardi di euro che si abbatterebbe come un autentico tornato sul sistema calcistico del Vecchio Continente.

Già per la serata di domenica era atteso un comunicato con il quale sarebbe stato ufficializzato l’accordo raggiunto tra le società invitate a prendere parte alla Superlega ma, secondo quanto riportato da Sky , il tutto potrebbe slittare di qualche ora o di qualche giorno.

Secondo quanto sta trapelando, si è svolta una riunione all’ECA presieduta da Edwin van der Sar e non dal presidente Andrea Agnelli che non era presente, alla quale avrebbero preso parte, unici sin qui tra i club invitati , PSG e Bayern Monaco .

Secondo quanto riportato dal 'Finacial Times' intanto, sarebbero dodici le società che avrebbero già dato il parere positivo a prendere parte alla nuova competizione.

Quello che è certo è che la UEFA ha già comunicato che i club coinvolti verrebbero esclusi da campionati e coppe europee.