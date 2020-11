Caos Nazionali, anche Mancini nei guai: l'Italia perde 15 dei 41 convocati

Sono ben 15 i calciatori che non potranno raggiungere Coverciano perché bloccati dalle ASL, tra loro anche Immobile e i tre interisti.

Inizio in salita per l' di Roberto Mancini che rischia di dover rinunciare da subito a ben 15 dei 41 calciatori convocati per i prossimi impegni della Nazionale.

Le ASL di competenza hanno infatti bloccato i giocatori di , , , , e che devono restare in isolamento fiduciario dopo alcuni casi di positività al coronavirus nei rispettivi gruppi squadra.

A questo punto quindi non potranno raggiungere Coverciano i vari Acerbi, Biraghi, Castrovilli, Mancini, Spinazzola, Pellegrini Lo, Cristante, Locatelli, Berardi, Caputo, D'Ambrosio, Barella, Gagliardini, Criscito e Luca Pellegrini.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Non solo. Nelle prossime ore andranno valutate pure le condizioni dello juventino Federico Chiesa, andato in tribuna contro la Lazio a causa di un risentimento muscolare. Una vera e propria emergenza, insomma.