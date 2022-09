Candreva tiene in gioco Bonucci? Milik dopo il goal annullato: "Senza parole"

L'attaccante polacco protesta dopo la decisione di VAR e Marcenaro. Bonucci: "Spero abbiano tenuto conto della posizione di Candreva".

È il caso che sta tenendo banco dopo Juventus-Salernitana. L'episodio che ha agitato il sonno di ogni tifoso bianconero. E di Massimiliano Allegri. E naturalmente dei giocatori. Compreso Arek Milik, che quel goal annullato al quinto minuto, quello che con ogni probabilità avrebbe consegnato il successo alla Juve dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di due reti, proprio non l'ha capito.

Ricapitolando: su un pallone spiovuto dalla bandierina di sinistra, Milik è saltato più in alto di tutti e di testa ha spizzato alle spalle del portiere Sepe. Ha esultato, si è tolto la maglia, essendo già ammonito si è preso il secondo cartellino giallo e il conseguente rosso. E poi, già di rientro negli spogliatoi, ha assistito al caos: l'arbitro Marcenaro si è diretto verso il monitor posizionato a bordocampo, ha rilevato un fuorigioco di Bonucci e ha cancellato la rete.

Certo, i dubbi rimangono. Sull'effettiva influenza di Bonucci nei confronti di Sepe? Anche. Ma soprattutto sulla posizione di Antonio Candreva, situato "sotto alla bandierina" secondo Allegri e per molti ignorato dalla Sala VAR. Per Fabio Caressa, allo Sky Calcio Club, si è trattato "del più clamoroso errore" da quando è stata introdotta la tecnologia. E il polacco è evidentemente d'accordo.

La sua storia Instagram, pubblicata poco dopo la fine della partita contro la Salernitana, è piuttosto eloquente. Così come la didascalia scelta per accompagnarla:

"Senza parole".

Instagram

Si tratta di un fermo immagine proveniente da un video girato da un tifoso, posizionato sulle tribune dell'Allianz Stadium dalla parte opposta rispetto a quella da cui è stato battuto l'angolo. Milik sta saltando di testa e una linea tracciata in corrispondenza del terreno di gioco, chiaramente non ufficiale, tiene Bonucci dietro a Candreva, dunque apparentemente in posizione regolare.

Un possibile errore tecnico del quale aveva parlato anche lo stesso Bonucci a DAZN al termine della gara:

"Non viene considerata la posizione di Candreva. Mi auguro l'abbiano tenuta in conto, ma non lo sapremo mai".

Quanto a Milik, la sua espulsione è stata confermata nonostante il cambio della decisione del direttore di gara. L'ex attaccante del Napoli, dunque, non sarà presente a Monza nella prossima giornata di campionato.