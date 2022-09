Allegri sul goal annullato a Milik: "C'era Candreva vicino alla bandierina"

Allegri sul goal annullato a Milik: "Non so se era buono, ma c'era Candreva vicino alla bandierina". E chiarisce: "Io con gli arbitri non parlo mai".

La Juventus acciuffa in extremis il pari contro la Salernitana, ma Massimiliano Allegri deve fare i conti con una vittoria sfumata al 92' per effetto del 3-2 annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci sulla traiettoria ritenuto attivo. L'allenatore toscano, a 'DAZN', dopo il match ha commentato il convulso finale che ha caratterizzato la sfida tra bianconeri e granata e analizzato la prova dei suoi. "Degli episodi non voglio sapere niente. Io con gli arbitri non parlo mai. La rete di Milik? E' un dato di fatto, è stato annullato un goal e non so se era buono o meno, ma vorrei vedere le immagini perchè c'è Candreva sotto alla bandierina... Gli arbitri van lasciati stare, i protagonisti della partita sono i giocatori. Ne abbiamo 10-20 molto bravi". "Che la nostra sia stata una partita molto brutta lo dite voi. Abbiamo preso goal su errata lettura di Cuadrado, poi anzichè ribaltarla abbiamo incassato il rigore. Ma abbiamo tirato diverse volte e avuto situazioni favorevoli. Nella ripresa buona è stata una buona partita. E' un risultato che ci proietta alla sfida di mercoledì con un umore diverso rispetto alla sconfitta". "Smettiamo di giocare, ma è una questione di crescita. Stanno anche giocando dei giovani calciatori, la personalità non la acquisisci in un attimo. Sono tutti passaggi a cui arriveremo. Sono dispiaciuto, la vittoria ci avrebbe portato a 2 punti dalla vetta: ora c'è da preparare al meglio la partita col Benfica. Sono molto fiducioso per mercoledì. Ai ragazzi posso solo fare i complimenti per la reazione, basta togliere quel quarto d'ora del primo tempo".