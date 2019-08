Cancelo al Manchester City, ci siamo: visite mediche in corso

João Cancelo si appresta a diventare un giocatore del City nell'ambito dello scambio con Danilo: visite mediche per il portoghese, poi la firma.

Dopo aver definito il discorso tra club, ecco il momento delle visite mediche. Protagonisti: Joao Cancelo e Danilo. Protagoniste: e . In queste ore, a testimonianza di come lo scambio sia ormai realtà, il terzino portoghese in si sta sottoponendo ai test fisici e atletici con i Citizens. Al tempo stesso, lo stesso iter vedrà protagonista il brasiliano, pronto ad abbracciare il mondo bianconero: sbarco sotto la Mole previsto in giornata.

Insomma, tutto fatto. Con la Juventus che, parallelalmente, da questo affare riceverà anche un conguaglio di 28 milioni di euro. Mentre l'ex , dal canto suo, firmerà un contratto quinquennale da 4 milioni netti a stagione più bonus. Dopo una lunga e laboriosa trattativa, dunque, si è arrivati alla fumata bianca. Fortemente voluto da Pep Guardiola, Cancelo lascia la Signora dopo una stagione caratterizzata da 34 presenze e 1 goal.

Alti e bassi. Una prima parte di stagione da urlo, una seconda - complice il post operazione al menisco - balbettante. Sullo sfondo, inoltre, i dubbi sulla fase difensiva. Da qui, appunto, la scelta dei campioni d' . Impopolare, ma avallata da Maurizio Sarri. Che, ora, avrà il compito di rilanciare a pieni giri Danilo, reduce da un'esperienza tutt'altro che entusiasmante in Premier League.